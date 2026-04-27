就市論勢／AI 高階 CPU ASIC 搶鏡

盤勢分析

AI需求熱絡，3月台灣出口額首度突破800億美元大關、達801.8億美元，創新高，年增61.8%，增幅遠超過市場預期；首季出口額達1,957.4億美元，年增51.1%，顯示去年第4季以來，出口動能續強。

其中，資通產品、電子組件仍是支撐出口核心；傳統產業則相對疲弱，僅機械因半導體設備需求而表現較佳。

觀察主要市場，美國與東協成長亮眼，年增率分別為98.9%與52.3%，合計貢獻台灣出口成長七成以上。

另外，AI投資熱潮推升半導體設備進口創單季新高、達109億美元，雖因高基期效應使得年增長率降至21.6%，仍反映全球持續加碼AI基礎建設的趨勢。

展望未來， AI需求持續突破傳統淡旺季規律，帶動出口可望維持高檔，雖因去年基期墊高，加上短期中東局勢仍存在不確定性，可能對全球通膨與市場需求造成影響。

然而就中長期看來，AI及半導體仍是台灣出口成長的核心動能，經濟韌性與成長潛力可期。

投資建議

隨著代理型AI（Agentic AI）發展趨勢成形，AI資料中心CPU與GPU配置比率正從過去的1：8，大幅調整至1：2甚至1：1。這項結構性的轉變，已引發高階CPU嚴重缺貨，並帶動報價上漲10%至15%。

此外，隨著全球主要雲端服務供應商（CSP）傾向將後端設計外包，台系ASIC晶片設計服務商將迎來龐大的專案商機，成為長線布局的絕佳首選。

2026年AI晶片投資主軸，已從「GPU」擴展至「AI高階CPU與ASIC」。

建議投資人應避開低階消費性電子族群，積極布局先進製程生態系、ASIC設計服務等類股。