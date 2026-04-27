快訊

再破紀錄！大甲媽凌晨回鑾安座 9天遶境變成11天…顏清標這樣回應

美代表團取消赴巴…和談未明 川普：伊朗不擁核才能協議

聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／AI 高階 CPU ASIC 搶鏡

經濟日報／ 鄭羽庭（凱基台灣精五門基金經理人）

盤勢分析

AI需求熱絡，3月台灣出口額首度突破800億美元大關、達801.8億美元，創新高，年增61.8%，增幅遠超過市場預期；首季出口額達1,957.4億美元，年增51.1%，顯示去年第4季以來，出口動能續強。

其中，資通產品、電子組件仍是支撐出口核心；傳統產業則相對疲弱，僅機械因半導體設備需求而表現較佳。

觀察主要市場，美國與東協成長亮眼，年增率分別為98.9%與52.3%，合計貢獻台灣出口成長七成以上。

另外，AI投資熱潮推升半導體設備進口創單季新高、達109億美元，雖因高基期效應使得年增長率降至21.6%，仍反映全球持續加碼AI基礎建設的趨勢。

展望未來， AI需求持續突破傳統淡旺季規律，帶動出口可望維持高檔，雖因去年基期墊高，加上短期中東局勢仍存在不確定性，可能對全球通膨與市場需求造成影響。

然而就中長期看來，AI及半導體仍是台灣出口成長的核心動能，經濟韌性與成長潛力可期。

投資建議

隨著代理型AI（Agentic AI）發展趨勢成形，AI資料中心CPU與GPU配置比率正從過去的1：8，大幅調整至1：2甚至1：1。這項結構性的轉變，已引發高階CPU嚴重缺貨，並帶動報價上漲10%至15%。

此外，隨著全球主要雲端服務供應商（CSP）傾向將後端設計外包，台系ASIC晶片設計服務商將迎來龐大的專案商機，成為長線布局的絕佳首選。

2026年AI晶片投資主軸，已從「GPU」擴展至「AI高階CPU與ASIC」。

建議投資人應避開低階消費性電子族群，積極布局先進製程生態系、ASIC設計服務等類股。

半導體 美國

延伸閱讀

3月外銷訂單、進出口同步創高 首季經濟估雙位數成長

AI帶動「CPU復興」引爆行情！英特爾飆23%、AMD與Arm雙雙暴漲

聯發科帶動族群勁揚 主動野村台灣50ETF經理人這麼說

大盤巨震後 可望甜蜜反彈

相關新聞

台股動能強 衝向43,000點…台積上檔還有空間

台指期夜盤上周五（24日）受美高科技股大漲激勵，領先創歷史新高，外界看好將挑戰4萬點大關，市場專家分析，在政策作多股市意味濃厚，加上上市櫃公司第1季獲利有望挑戰1.5兆元的歷史新高，原本波段40K的目標，已順勢進一步上修至43K。

本月市場氛圍轉變 大戶資金動能可望回升

金管會統計至3月底，國銀高資產財管客戶數2萬3,206人、總管理資產（AUM）衝2兆3,999億元，同寫史上新高，但平均每戶AUM降到1億341萬元的近一年低點，顯示新增資金動能轉弱，大戶操作轉趨觀望。不過本月市場氛圍轉變，料動能將回升。

台股多空 留意五訊號

台股近期氛圍樂觀，市場看好後市有望上看43K，專家指出，台股近期只要不出現指數連續二個交易日跌破短線重要均線、外資單日賣超逾1,000億元等五大訊號，後市多頭無虞。

中國信託證推紀念品e查詢

根據證交所最新統計，截至3月底，集中市場總開戶數已達1,410萬人。隨開戶數與股東人數持續成長，股東會通知、除權息資訊及紀念品領取等股務相關需求也日益頻繁。

陳正偉專欄／先進封裝、設備、光通訊 看俏

支撐台股本波行情的核心動能，仍來自人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）與雲端資料服務需求持續擴大，帶動台灣電子與資訊通信供應鏈接單明顯增溫。

一周盤前股市解析／載板、PCB、重電 可留意

台股上周五（24日）以上漲148點的37,862點開出後，在半導體權重股包括權王台積電（2330）與聯發科大漲帶動下，指數呈現開高震盪走高態勢，雖指數一度收斂漲幅至約上漲500點，但終場仍大漲1,218點，以38,932點作收，成交值再次突破1兆元大關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。