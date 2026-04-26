台股持續創高 法人：後勢看美股企業財報及資本支出擴張而定

台北股市上周收38932點，持續強勁，周四且爆出歷史天量1.4兆，法人表示，可以觀察到產業漲幅相當集中於受惠AI的產業，分化仍然明顯，後市看待美股財報及資本支出是否持續上修。

投資人逐漸對美伊戰爭利空鈍化台股續漲，美股僅以費半領漲5%，美股四大指數小跌做收，其中以CPU與AI AGENT晶片需求擴大為動能推動，唯獨油價仍位於96元高檔壓抑美股動能，亞洲走勢漲跌幅互見並無明顯上漲，恆生指數小跌0.9%，日本指數小漲1.1%，韓國指數上漲4.6%，唯獨台韓股強勢走高領先美股與亞股同步費半，走勢強勁。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，台股成為全球最強市場之一，受惠於AI帶動的科技股大漲，儘管美伊戰事訊息反覆，然相關干擾對台股影響日趨遞減，目前主要以科技股題材驅動，包括動費半指數連續17日上漲、收盤續創歷史新高，以及美股科技巨頭財報表現等。

永豐金投顧表示，4月29日Microsoft、Alphabet、Meta、Amazon公布財報、以及4月30日Apple財報登場，揭曉Apple是否會調高對AI投資以及四大CSP的資本支出是否持續上修，而這將會為已經強勢的台股繼續添加柴火，AI供應鏈將繼續獲得動能，但仍須小心美股資本支出利多下市場高檔獲利了結賣壓而有高檔壓力震盪，因此宜拉回佈局避免追高。

此外，目前預期美國GDP成長趨緩，以及核心PCE仍將升至3.2%，因此還須長遠來看油價是否長期居高，同時推升通膨壓抑景氣，並且進一步降低降息空間。

台股部分，永豐金投顧指出，市值前10大主動式ETF合併持股前50檔市值3142億元，且持股集中，將使台股更顯強者恆強，弱者續弱格局，因此可優先佈局AI與台積電相關供應鏈汰弱留強。族群選擇短線看好先進封裝族群與測試、半導體設備，以及伺服器產業，並迴避塑化以及建材營造類，遇到較大的回檔像是4/23的情況可以伺機佈局，但大漲時不宜追高以防市場修正較快。

王偉哲建議，目前主流股仍以AI科技股為主，建議聚焦半導體測試、半導體設備、光通訊產業等科技成長股，並因應類股輪動作適度調整，如減碼評價偏高漲多個股，並加碼營運展望正向且成長性明確之個股。