摩根：台股結構性改變正在發生 企業獲利年增率上調至35%

隨著美伊之間的停戰協議不斷更新，油價近日又開始蠢蠢欲動。不過，有鑑於美國通膨微升已影響到聯準會降息幅度的預期，市場預期投資也終將回歸基本面。摩根資產管理表示，在此趨勢下，企業獲利將成為推升股票動能的關鍵，由於科技巨頭對AI的資本支出持續提升、相關訓練模型成本也逐步下降，因此市場預期台灣電子產品出口表現也會持續走強，進而帶動台股的表現。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，過去35年來，在全球範圍內曾發生超過八起重大的地緣衝突事件，但根據統計，地緣衝突僅會對美股與亞股造成短期影響，而在多數時候，指數反彈多會發生在衝突爆發後的一至三個月內；僅有2022年的俄烏衝突所引發的通膨是個例外，畢竟當年全球才剛走出新冠疫情，許多供應鏈仍未恢復，因此俄烏衝突的發生，自然也會給全球通膨造成額外的疊加效應，進而促使聯準會在當年快速升息，導致全球股債齊跌。

許長泰說，從數據即可證明，俄烏戰爭對全球供應鏈的衝擊，與當前美伊戰事對全球供應鏈造成的衝擊明顯有結構上的不同。可見對於當前的中東戰事，投資人雖然還是要關注其對通膨的影響，但最終還是要回歸基本面數據。

至於地緣政治對科技產業的影響，許長泰認為，科技巨頭對AI相關的資本支出仍持續成長，且美國企業的AI普及度，預期也會在未來六個月內由目前的18%提升至22%，其中在資訊、金融保險、醫療保健等領域的增長速度尤其較快，顯示AI在企業端的導入，正由技術面擴散至更廣泛的產業應用與流程改造，這也會讓相關供應鏈的需求同步提升，進而帶動股價表現。

再者，相關AI模型的訓練成本也逐步降低，像2023年3月推出的ChatGPT-4，當時每百萬tokens的訓練成本為37.5美元，但2025年9月推出的ChatGPT-5 Namo，每百萬tokens的訓練成本就大幅下降為0.14美元，顯見AI發展成本的下降將加快企業的導入，這也會鞏固AI發展的趨勢。

摩根環球市場策略師林雅慧表示，以台股為例，過去長期以來，台股的表現與電子產品的出口高度相關；若按過去20年14.4倍的平均本益比來看，當前台股18.6倍的本益從表面看來確實偏貴。受惠於AI趨勢下，台股已發生結構性的改變，隨著台廠供應鏈的出口持續擴大，台股的每股盈餘也持續上調，最新的獲利年增率已來到35%，對照目前18.6倍的本益比來看，台股的估值就不算貴。

林雅慧表示，當前中東的戰爭，也給投資帶來一些長期影響，包括對美國、歐洲與拉丁美洲來說，以後的能源需求會來自何處（海運或本地）、以及來自什麼（石化能源或新能源），都會驅動相關產業投資版圖的變化；此外，AI應用的提升，是否會讓市場積極區分模型領導者與被顛覆者，這些變因都會促使法人重新思考相關產業的配置邏輯。

摩根資產管理亞太區ETF團隊產品專家佘珮嘉指出，有鑑於市場多變，ETF投資人對於理財也有較以往更不同的想法。在過去，投資人對傳統股息或債息的依賴程度較高，但由於這幾年市場的高度震盪，衍生性收益ETF占整體ETF資產管理規模的比例，也從2021年的10%快速上升到目前的25%，這就代表投資人對於收益來源的認知，較過去已有更積極的需求。

這種情況，也反映在台灣主動式ETF的市場裡。佘珮嘉指出，今年來台灣發行的主動式ETF，其中有部分就運用掩護性買權策略；這也代投資人不再僅仰賴被動收益，反而想更主動創造多元的收益來源。根據投信投顧公會統計，儘管僅開放一年多，但台灣的主動式ETF的規模已來到新台幣2,982億元，光是2026年以來就新增新台幣1,020.14億元，受益人數占整體基金規模的市占率，從2025年底的4.51%成長到現在的6.78% ，可見在台灣，無論是整體ETF產業的發展還是投資人對理財的想法，都比過去有更積極的改變，這些都值得所有投資人持續關注。