台股周線連三紅、台積電成關鍵引擎 進入四萬點決戰時刻

加權指數上周五上漲1,218點，收在38,932點，成交量1.08兆元。籌碼面部分，三大法人買超550.0億元，其中外資現貨買超439.0億元，期貨淨空單減少3,394口至40,633口；投信買超22.1億元，自營商買超88.7億元。上周台股上漲2,128點，漲幅5.7%，周線連三紅。

永豐期貨指出，之前已經明確點出若要挑戰四萬點整數關卡，關鍵一定在權值股尤其是台積電（2330）的表現，而24日盤面也驗證這個邏輯，資金明顯從中小型股快速抽離轉進權值族群，櫃買指數僅小幅上揚甚至偏弱，顯示市場風險偏好並沒有全面擴散，而是集中火力在能夠直接推動加權指數的核心標的，同時成交量維持在一兆元以上的高水位，代表這並不是量縮拉抬，而是帶有真實資金動能的攻擊盤，結構上屬於健康的指數推升行情。

更關鍵的是政策面催化，金管會針對台積電投資上限的鬆綁，等同替主動型ETF資金開了一道門，過去受限配置比重的資金現在可以名正言順加碼，這種制度性鬆綁往往帶來的是「持續性買盤」而不是短線激情，尤其在月底作帳與績效壓力並存的時間點，法人更有動機往最具代表性的權值股集中火力，因此短線來看指數的上攻動能仍然偏多，甚至可以說市場正在用最直接有效率的方式挑戰四萬點。

永豐期貨表示，不過也要注意，當資金過度集中於單一族群時，盤面結構會變得脆弱，一旦台積電出現漲多震盪或利多鈍化，指數波動會被放大，因此這一波行情的觀察重點不只是能不能過四萬點，而是過關之後是否能維持量能與資金擴散，否則很容易演變成拉權值出貨中小型股的結構性分歧行情。