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政策鬆綁對台積電持股上限 台股本周挑戰4萬點大關

中央社／ 台北26日電

金管會放寬股票型基金、主動式ETF對台積電持股上限，帶動24日台積電股價創下新天價，推升台股再創盤中及收盤新高。法人認為，在美國科技股續揚下，政策鬆綁效應可望持續帶動台股挑戰4萬點大關。

台積電24日以2190元及2185元創下盤中及收盤新天價，推升台股盤中攻上38989.94點新高，終場以38932.4點作收，再創收盤新高，勁揚1218.25點，創下史上第5大單日漲點。

伊朗外交部長阿拉奇赴巴基斯坦，加上企業發布財報利多，美股24日多數收紅，那斯達克和標準普爾500指數再度改寫歷史新高。道瓊工業指數終場下跌0.16%，收在49230.71點；標準普爾500指數上漲56.68點或0.8%，收在7165.08點；以科技股為主的那斯達克指數上漲398.10點或1.63%，收在24836.60點；費城半導體指數上漲435.092點或4.32%，收在10513.664點。

富邦投顧董事長陳奕光接受電訪表示，金管會放寬股票基金、主動式ETF對台積電持股上限，可望帶動台積電股價走高；由於台積電權值高，可望帶動台股挑戰4萬點大關，甚至更高位置。

陳奕光指出，有利台股上攻的因素除政策鬆綁外，還有美股4大指數近期創新高，台股可望出現比價效應，第1季上市櫃公司營收合計逾14兆元，以淨值推估第1季獲利也可望創新高。加上新台幣兌美元自32.2元升至近31.5元，資金效應可望挹注台股。他認為，台股在2月26日高點35579點未跌破，仍屬偏多格局。

另外，證交所統計，外資自今年初至4月17日止累計賣超5104.37億元，軋外資的力道也可望帶動台股走高。

不過，陳奕光也列出不利台股的負面因素，由於台股不斷創高，從技術面來看，指數與年線31359點乖離率逾4成，指數漲多有回檔壓力；加上5月1日美國聯準會（Fed）現任主席鮑爾（Jerome Powell）任期屆滿，預計將由川普提名的新主席華許（Kevin Warsh）接手，可能出現鷹派言論；外資台指期仍有4萬多口空單，都屬負面因素。

道瓊工業指數 美國 阿拉奇

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