美科技大廠超級財報周來了 台鏈看旺 法人期待利多

中東局勢對金融市場影響鈍化，美股、台股本周關注焦點將回歸科技大咖財報，包括微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜均將於美國時間29日將公布財報，蘋果30日接棒。

法人認為，市場關注四大雲端服務供應商（CSP）資本支出投入後的變現能力，不過台股供應鏈訂單能見度持續看佳，且AI應用滲透率提高，也有利訂單外溢效應擴大。

趕在Alphabet財報公布前，Google Cloud Next 2026已先行登場，第八代TPU（Tensor Processing Unit）帶動供應鏈聯發科（2454）一吐悶氣，股價不僅突破2,000元大關，上周五（24日）更亮燈漲停，收在新高價2,435元。其中TPU 8i作為推理引擎，專為驅動代理式AI（Agentic AI）使用體驗而打造，加上Gemini的企業代理平台，將讓Google在代理式AI的主場占有一席之地，預計帶旺聯發科、台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、仁寶（2324）、大立光（3008）、欣興（3037）、瀚宇博（5469）、華通（2313）等供應鏈。

微軟及Meta雖然近期都宣布裁員計畫，但無損其在AI軍備賽聲勢，包括微軟宣布將投入自研AI模型，並在澳洲投資，預料除OpenAI外，微軟的AI策略將有更多元的合作夥伴；Meta也宣布將在奧克拉荷馬州建置新資料中心，法人關注Meta自研MTIA晶片戰略，以及Reality Labs何時轉盈。微軟與Meta供應鏈包括廣達、緯創（3231）、緯穎（6669）、世芯-KY（3661）、精誠（6214）、邁達特、雙鴻（3324）、美律（2439）、瑞昱（2379）、義隆電（2458）、威盛（2388）等。

根據外電報導，亞馬遜日前宣布加碼投資AI新創公司Anthropic，將以雲端與自研晶片為基礎，打造AI生態系。預料亞馬遜發布財報時，法人除聚焦其與Anthropic的合作效益，自研晶片Trainium 4出貨時程、低軌衛星發射數等將影響緯穎、廣達、世芯-KY、中華電（2412）、群光（2385）、中磊（5388）、智邦（2345）、昇達科（3491）等供應鏈營運展望。

蘋果30日接棒公布財報，日前甫宣布執行長接班人對蘋果未來營運走向，以及折疊機進度、AI發展進程等，為法人關注焦點。