外資按讚升價股後勁十足 聯發科、台達電等獲資金挹注

台股多頭勢盛，外資券商近期推出個股報告大多是「按讚升價」。統整近期外資券商調升目標價，且獲三大法人買超的個股，評價與籌碼雙引擎啟動，從台積電（2330）、聯發科、台達電、國巨*等成為台股挑戰「40K」多頭指標。

觀察三大法人4月來買超，且獲外資券商「買進」及「優於大盤」評等，還調升最新目標價的個股，多數集中於AI與高階電子族群。

其中，國巨*累計買超達10萬張以上，並獲高盛調升其目標價，由302元上調至346元。

高盛分析，國巨*AI布局持續擴大，管理層預估今年AI相關營收占比將逾15%。而AI應用產品，如鉭質電容、電感、電晶體與多層陶瓷電容（MLCC）等毛利率較高，若需求延續，產品組合優化將帶動毛利率進一步提升。

台積電同樣吸引三大法人資金買進，4月以來買超逾5.5萬張。台積電法說會後，多家外資券商紛紛調高目標價，其中，花旗將目標價由2,800元調升至2,875元，而今年來以里昂證券喊出的3,030元為目前市場最高。

花旗看好台積電AI需求不僅限於GPU、ASIC，並擴展至伺服器CPU、網路晶片及共同封裝光學元件（CPO）等更廣泛生態系。

聯發科獲三大法人買超1.9萬張，加上高盛、大摩、麥格理證券分別給予最新目標價2,454、2,588、2,800元，成為市場焦點。麥格理分析，智慧手機市場需求低迷，壓抑整體出貨量，不過，聯發科營收結構正逐步改善，隨著旗艦智慧手機SoC採用先進2奈米製程，預期今年下半年平均售價（ASP）可望提升，營收仍有支撐。

三大法人近期對載板族群也青睞有加，欣興、南電、台燿4月來買超均逾萬張，而美銀分別將欣興、南電目標價調升至875元、960元，高盛則將台燿調整至1,165元，反映AI伺服器需求帶動高階載板成長動能。

此外，全新、金像電、台達電、台光電、高力等亦入列外資券商按讚名單，基本面獲得認同。