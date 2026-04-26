台積市值躍全球第七大 台股本月已超越歐洲最大市場英國

台積電（2330）上周市值先後超越Meta和沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco），以1.8兆美元市值拔得全球第七，南韓半導體雙雄合計市值則為1.5兆美元。歐洲最大的公司、晶片設備商艾司摩爾（ASML）市值比這幾家公司都小。事實上，道瓊歐洲600指數中所有科技股的總市值，也僅約1.4兆美元。

瑞銀（UBS）全球財富管理大中華區股票主管李智穎說：「這趨勢大致可視為科技和非科技產業間的分野。雖然歐洲個別AI相關個股今年也表現強勁，但由於台、韓股市的科技股集中度更高，所受到的影響也更為顯著。」

人工智慧（AI）浪潮引發了全球股市版圖的劇烈大洗牌，台灣和南韓分別在台積電、三星電子和SK海力士帶動下，先後超越歐洲各大股市。

彭博匯整的數據顯示，台股目前市值接近4.3兆美元，本月已超越歐洲最大市場英國。南韓距此里程碑也僅差1,400億美元。以科技股為主的台韓股市，過去七個月內已先後超越德國和法國。

台灣股市市值目前正逼近加拿大，加國股市近日也因黃金及其他資源類股上漲而走強。

富達國際（Fidelity International）基金經理人桑森（Ian Samson）指出，韓、台股市迅速崛起，「歸功於半導體成為『新石油』這經濟運轉投入要素的長期大趨勢，並結合了近來對AI投資不計代價的瘋狂噴發。這也展現了先進半導體製造領域的寡占本質」。

這兩大亞洲晶片強權的股票市值飆升，但經濟規模仍遠小於歐洲主要國家。國際貨幣基金組織（IMF）預測，南韓今年國內生產毛額（GDP）為1.9兆美元，台灣為9,770億美元，均遠低於德國、英國及法國超過3兆美元的規模。

摩根資產管理新興市場及亞太股票投資策略專家陳智灝說：「雖然龍頭企業大者恆大，但隨著AI資本支出持續向下雨露均沾，投資機會也正在擴大。」