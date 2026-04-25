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科技巨擘財報＋FOMC 會議登場 美股走勢緊盯油價與美伊局勢

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美股下周進入超級財報中，包括微軟、Meta、Alphabet、亞馬遜等將於同一天公布財報，緊跟著蘋果接棒，由於預期將釋出正面訊息，可望帶動美國科技股表現。法人表示，除財報外，28到29日將舉行FOMC會議，並需關注美伊談判進展、荷莫茲海峽通行狀況及油價變化。

根據彭博數據顯示，截至23日共有26.4%的S&P 500企業公布財報，其中69.7%營收優於預期，平均成長10.12%，79.55% EPS優於預期，平均成長26.66%。另根據Factset調查，分析師預計首季S&P 500企業獲利將成長13.1%，其中科技成長45.1%表現最佳、原物料增21.6%、金融成長19.7%均高於大盤，有助支撐整體美股表現。未來一周將有181家S&P 500企業公布財報。

包括Alphabet、微軟、蘋果、Meta、亞馬遜、高通、益華電腦、SanDisk、希捷、威騰電子、Visa、萬事達卡、Robinhood、可口可樂、百勝集團、達美樂披薩、星巴克、UPS、開拓重工、通用汽車、福特汽車、Carvana、Booking、艾克森美孚、雪弗龍、禮來、默克、必治妥施貴寶、安進等。

富蘭克林證券投顧指出，雖然川普關稅不確定性仍存，但關稅範圍預計將收窄；此外，《大而美法案》刺激效果也將陸續在年內顯現，加上強勁AI資本支出延續，美國經濟有望保持穩健。惟中東局勢可能帶來干擾，若通膨因油價回升而遞延回落腳步，可能影響Fed利率決策，讓科技股表現更為顛簸，但在預期AI浪潮將延續下，長遠來看科技股仍將維持多頭格局。同時資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域，建議多元布局掌握多元投資機會。

美國 科技 彭博

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