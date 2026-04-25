台股偏離基本面？ 學者：AI不會泡沫

中東戰火延燒，但台股沒在怕，高檔仍出現噴出行情。股市目前走勢是否已偏離基本面？台經院院長張建一今日表示，目前全世界本益比都上修，股市飆漲是投資人對風險性資產投資增加，看好未來獲利；對人工智慧（ＡＩ）的未來性，他也說，「不要低估ＡＩ的未來可能，ＡＩ發展也許會做一些調整，但不會泡沫」。

台經院景氣預測中心主任孫明德說，主要國家都在發展科技業，以美國、南韓標準來看，資本市場都往科技股靠攏，看上的是未來成長性，台灣也是。不過他也說，「台灣目前是一顆大西瓜太大，把其他小西瓜養分吸走了，應該要改善」，股市發展的確不均衡，如果可以各類股都有表現，對未來股市成長及量能更有幫助。

台股大盤歷經周四上沖下洗，在近千點極長上影線壓力下，周五大盤強勢開高，早盤大漲一千兩百點，盤中一度遇壓，多頭力抗賣壓收復失土，指數以堅定步伐持續走高直到收盤，幾乎收在最高點，台股終場大漲一二一八點、收在三萬八九三二點，表現最搶眼的台積電拉出長紅Ｋ大漲一○五元，以二一八五元收盤，漲幅百分之五點○五更勝大盤；聯發科更以二四三五元漲停作收。

資深分析師蔡明翰表示，「長線不用害怕，這裡絕對不是高點」，台積電財報表現真的很好，股價終歸要看基本面，第一季業績淡季都能創新高，二、三、四季的表現根本不用擔心，基本面若沿路創高，股價指數也會一路創高，毋須害怕。不過，短線乖離率創新高，周四拉回是合理表現，但周五盤勢還能如此強勢，倒是令他感到很意外。

台股除了ＡＩ概念股活力滿滿之外，其他類股相對溫和沉寂，蔡明翰表示，台股當前的主軸就是ＡＩ，短線會有其他概念股參與輪動，但長線趨勢就是ＡＩ，投資ＡＩ概念股的效率必然優於非ＡＩ族群，「籌碼凌亂、技術壓力等因素現在不會影響到趨勢」，只會影響短線市場氛圍與帶來震盪。

針對台股投資策略，玉山科技島基金經理人王偉哲建議，目前主流股仍以ＡＩ科技股為主，建議聚焦半導體測試、半導體設備、光通訊產業等科技成長股，並因應類股輪動適度調整，例如減碼評價偏高漲多個股，並加碼營運展望正向且成長性明確的個股。