上市市值本周狂增5.7％接近127兆元 受惠電零組類股狂漲11％拉抬

根據臺灣證券交易所統計，4月24日發行量加權股價指數收盤為38,932.40點，較上周（4月17日）的36,804.34點上漲2,128.06點，漲幅約為5.78%，台灣50指數收盤為36,077.71點，較上周的33,549.12點上漲2,528.59點，漲幅約為7.54%，寶島股價指數收盤為43,560.18點，較上周的41,279.60點上漲2,280.58點，漲幅約為5.52%。

4月24日全體上市公司市場總值為新台幣126兆9,631.09億元，較上周（4月17日）市值120兆594.22億元增加6兆9,036.87億元，增幅約為5.75%。

產業別指數方面，漲幅以電子零組件類指數上漲10.97%為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌11.77%為最大，未含金融類指數上漲2,102.96點，漲幅約為6.35%，未含電子類指數下跌365.10點，跌幅約為1.79%，未含金融電子類指數下跌324.85點，跌幅約為2.27%。

本周集中交易市場總成交金額為5兆4,954.64億元，全體上市股票成交金額為4兆9,909.16億元，股票成交量周轉率為4.23%。

各產業上市股票交易情形，成交金額前三名：第一名半導體類2兆225.37億元，占全體上市股票交易金額40.52%。第二名電子零組件類1兆1,039.89億元，占22.12%。第三名電腦及周邊設備類4,115.71億元，占8.25%。

成交量周轉率前三名產業：第一名玻璃陶瓷類25.43%。第二名電子零組件類15.31%。第三名化學工業類12.85%。

累計今年年初開盤迄今共71個交易日，集中市場總成交金額為59兆2,223.90億元，市場日平均成交金額為8,341.18億元，股票成交量周轉率為59.19%，股票日平均成交量周轉率為0.83%。

（以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料）