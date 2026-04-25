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雙王帶台股攀峰 下周挑戰39K

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股24受惠費城半導體指數連日創高，及金管會政策提高基金投資台積電等單一持股上限。 聯合報系資料照
台股24受惠費城半導體指數連日創高，及金管會政策提高基金投資台積電等單一持股上限。 聯合報系資料照

台股昨（24）日受惠費城半導體指數連日創高，及金管會政策提高基金投資台積電（2330）等單一持股上限，由權王台積電、股王信驊領攻，台達電、聯發科、日月光投控等科技龍頭共襄盛舉，終場指數飆高1,218點收38,932點，完全收復前一日失土，下周將挑戰「39K」。

台股昨日寫下五大紀錄，其一，加權指數盤中最高漲1,275點至38,989點、終場收38,932點，創新高；集中市場市值增3.9兆元至126.9兆元，加計櫃買市場後市值攀升至137.3兆元均為歷史新高。

台股24日改寫五大紀錄
台股24日改寫五大紀錄

其二，台積電盤中最高漲110元至2,190元，終場漲105元收在2,185元，單日市值大增2.7兆元至56.6兆元，同步改寫高點。其三、信驊盤中最高大漲1,295元至16,965元，終場漲700元收在16,370元，將台股史上最高價推上新里程碑。

其四，上市電子股指數盤中最高漲至2,505點，終場上揚4.1%收在2,501點創紀錄。其五，台指期勁揚1,373點收在39,244點當日高點及歷史新高，並領先站上39,000點。

周線來看，台股本周無懼美伊談判歹戲拖棚，在外資、投信、中實戶、散戶等各路資金持續搶進下，大漲2,128點或5.7%，是單周第二大漲點，僅次於清明連假過後一周，成交量爆出5.5兆元，為單周最大金額。

三大法人昨日大舉回補550億元，其中，外資反手買超439億元，光是台積電就砸179億元敲進8,306張，華通、南電、景碩、聯發科則買19.9至43.3億元不等。外資在台指期留倉淨空單大減3,394口至40,633口，近六日最少。

隨主動式ETF淨申購續增緩解高股息ETF淨贖回壓力，投信單日買超22.1億元，連四買、累計買超153.4億元；自營商由賣轉買超88.7億元；八大公股券商逢高調節122.9億元，近八日最多，為日後低檔護盤儲備銀彈。

電子股 金管會 信驊 聯發科 台積電 台股

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