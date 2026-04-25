零股開盤跟進整股 有譜

小資族零股交易將不必多等10分鐘，金管會昨（24）日提出「零股與整股市場交易制度去差異化評估」報告指出，經證交所評估，考量零股交易投資人的公平性，並兼顧投資人風險和券商作業及系統負擔，已研議展開調整零股開盤時間與整股同步為上午9點，預估最快將於明（2027）年7月底實施。

不過，對於盤中開放零股信用交易、當沖及借券，金管會仍持審慎立場。

金管會強調，零股市場設立初衷在於普惠金融與鼓勵小額投資人長期持有，若貿然開放高槓桿工具，可能導致投資人面臨過高風險，或衍生違約、無法交割等困境 。

立委郭國文上月質詢金管會，希望縮減零股與整股交易差異，金管會昨天回覆書面報告指出，自2024年盤中零股交易撮合時間從1分鐘縮短為5秒後，成交量和成交戶數大幅提高，與整股股價差縮小且流動性提升，但若強制統一兩市場恐衍生諸多風險，經證交所評估，將於10月底前完成市調，後續在三個月內提出可行方案，最快於明年7月底前完成系統修改和投資人宣導。

金管會指出，盤中零股制度自2020年10月推動以來，為小資族提供多元參與資本市場的管道。

統計顯示，截至今年3月底，上市盤中零股日均成交值已達47.87億元，相較於制度實施前的盤後零股交易，成長幅度高達2,046%；在投資人結構方面，上市零股成交戶數從32萬戶增至167萬戶，成長421%，其中又以30歲以下年輕族群成長幅度最大，占比由21.10%提高至28.34%。

為進一步優化交易效率，盤中零股撮合時間已由早期的3分鐘、1分鐘，於2024年縮短至現行的5秒鐘。

根據金管會報告指出，新制實施後至去年底，上市及上櫃盤中零股日均值分別成長102.64%及91.59%，有效帶動盤中零股市場流動性，整、零股間的價差比率以台灣50成分股為例，已由0.23%降至0.21%，減少幅度約8.70%，意味著零股投資人能以更接近整股市場的價格完成交易，減少交易成本並增加成交機會。