台積市值飆…0050扮功臣 去年買逾18萬張躍第五大股東

台積電（2330）昨（24）日股價再創新高，收2,185元，上漲105元，依據台積電揭露2025年十大股東結構，元大台灣50 ETF（0050）大舉加碼逾18萬張，一舉躍升為第五大股東，是推升台積電市值茁壯最大動能，至於賣股最多的新加坡主權基金則是另一個焦點，近一年減持逾14萬張。

值得注意的是，台積電昨天創新高，但盤後鉅額交易更引起關注，在總計15筆交易中，出現60張以每股2,285元（即當日漲停價）成交的配對成交。法人分析，或可視為大戶對後市高度看好，甚至不惜以漲停價提前鎖定籌碼。

據統計，台積電昨日鉅額交易成交達2,901張，總金額高達63.05億元。雖然平均成交均價約為2,173元，略低於市價，但其中高達1.37億元的資金選擇以2,285元進場。

法人指出，台積電的鉅額交易往往具備「先行指標」意義。以台積電每一檔（5元）波動貢獻指數約42.11點計算，目前的鉅額成交價與市價存在100元價差，意味著潛在的842點漲幅，將推升加權指數輕易跨越「39K」至39,774點，正式開啟挑戰40,000點大關序幕；在AI需求持續強勁與政策面利多支撐下，台積電股價「沒有最高、只有更高」態勢儼然成形。

台積電今年來大漲40.9％，逼近去年全年44%漲幅。