英特爾財報讚 本季展望偏多 台鏈添動能

在AI需求強勁驅動下，英特爾（Intel）第1季財報不僅營收與獲利優於市場預期，本季亦釋出偏多展望。激勵24日早盤飆漲24%，市場看好，相關合作夥伴包括台積電（2330）與封測大廠日月光投控等後市營運有望續強。

英特爾首季成長主力集中於資料中心與AI相關業務，反映企業客戶對高效能運算（HPC）與雲端基礎建設的投資持續擴張。

英特爾執行長陳立武表示，下一波AI將讓智慧更靠近終端用戶，從基礎模型、到推論、到代理，「這項改變正大幅提振英特爾CPU、晶圓及先進封裝的需求」，並預期AI系統的處理器將維持強勁，英特爾正聚焦提高產量，因為需求很龐大。

值得注意的是，儘管英特爾本業動能回升，仍面臨毛利率與虧損壓力，顯示轉型過程仍具挑戰，然而，市場更關注的是其在AI浪潮中的戰略定位轉變，包括強化製程技術、擴充產能，及深化與供應鏈夥伴的合作。

供應鏈認為，雖然英特爾積極推動自有晶圓代工轉型，但短期內仍採取多元代工策略，部分高階產品持續仰賴台積電先進製程生產。隨著AI晶片需求擴大，先進製程產能利用率維持高檔，法人看好，台積電在高效能運算與AI應用領域的接單動能將延續強勢，營收結構持續朝高毛利產品傾斜。

另一方面，在AI晶片朝向高整合度與高頻寬發展，先進封裝技術的重要性顯著提升，成為支撐系統效能的關鍵環節，日月光同步受惠。英特爾近年積極布局先進封裝與矽光子技術，與日月光深化合作，涵蓋高階封測與技術研發。

英特爾上季淨損37億美元，但受一次性的費用影響，經調整的淨利則為15億美元，每股純益則為0.29美元，營收年增7.2%至135.8億美元，經調整後毛利率為41%，都超越華爾街預期。

英特爾預估，本季營收將介於138億-148億美元，以中位數計算為年比成長11%，經調整每股純益約0.2美元，都遠高於市場預期。

英特爾的PC事業也展現韌性，上季客戶運算事業群營收成長1.3%到77.3億美元，高於預估，並預期PC市場今年上半年將「相對健全」，只是記憶體晶片上漲可能衝擊下半年需求。