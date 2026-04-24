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就市論勢／半導體設備、光通訊 夯
盤面分析
台股本周多頭強勢上攻，在晶圓龍頭大廠、IC設計大廠強力帶動下，昨（24）日大漲1,218點，盤中最高觸及38,989點，收在38,932點，不論最高價與收盤價皆刷新紀錄，本周加權指數瘋漲2,128點，平均日均量破兆元大關達1.1兆元，呈現強勢價量齊揚格局。
台股多方銳不可擋，法人資金是助力，本周外資買超1,172.62億元，連續第三周回補，投信同步站在買方，加碼128.98億元，但自營商調節151.3億元，三大法人合計買超1,150.3億元。
台股成為全球最強市場之一，受惠AI帶動科技股大漲，儘管美伊戰事訊息反覆，然相關干擾對台股影響遞減，目前主要以科技股題材驅動，包括費半指數連續上漲、收盤續創新高，以及美股科技巨頭財報表現等。
市場下周將持續聚焦美股超級財報周，Meta、微軟、高通、蘋果都將公布財報，記憶體大廠SanDisk也將公布財報數據，對台廠相關供應鏈都將帶來挹注與題材效果。
投資建議
雖然台股盤面大幅震盪，不過目前電子指數強勢，產業基本面正向，適度修正整理後仍可偏多操作，然須留意近期指數正乖離過大，已進入過熱區，且融資餘額持續位於歷史高位、外資期貨避險空單超過4萬口，盤中大幅波動可能成為常態。
針對台股投資策略，目前主流股仍以AI科技股為主，建議聚焦半導體測試、半導體設備、光通訊產業等科技成長股，並因應類股輪動適度調整，如減碼評價偏高漲多個股，並加碼營運展望正向且成長性明確個股。
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