ETN趨勢導航／統一智慧電動車N 奔馳

台股本周受惠市場風險偏好回溫及美費半指數連日創高，多頭氣勢如虹，挾量攻抵39,000點關前，續締歷史新猷，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以統一智慧電動車N（020030）勁揚13.81%居冠。

雖然美伊停火談判進度緩慢，所幸市場投資氛圍不差，美股四大指數高檔震盪，與台股關聯度最高的費半指數更衝上10,000點大關，激勵加權指數沿5日線一路攻高，統計集中市場單周漲2,128點或5.78%，櫃買市場周線漲9.20點或2.47%，兩市同步連三紅。

追蹤台股標的為主的21檔ETN中，有九檔打敗兩市大盤，前四名漲幅都超過一成，統一智慧電動車N本周狂飆13.81%，奪得冠軍寶座，富邦蘋果正二N、元大IC設計N分居二、三，漲幅各達13.62%、12.28%。

本周漲幅前段班主要分布於IC設計、市值型、高股息等特色，元大台股領航N、統一IC設計臺灣N、元大ESG高股息N、元大ESG配息N、元大上櫃ESG成長N、元大上櫃ESG龍頭N等，單周漲幅達5.66%至10.37%不等。