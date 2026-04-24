聽新聞
0:00 / 0:00

ETN趨勢導航／統一智慧電動車N 奔馳

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股本周受惠市場風險偏好回溫及美費半指數連日創高，多頭氣勢如虹，挾量攻抵39,000點關前，續締歷史新猷，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以統一智慧電動車N（020030）勁揚13.81%居冠。

雖然美伊停火談判進度緩慢，所幸市場投資氛圍不差，美股四大指數高檔震盪，與台股關聯度最高的費半指數更衝上10,000點大關，激勵加權指數沿5日線一路攻高，統計集中市場單周漲2,128點或5.78%，櫃買市場周線漲9.20點或2.47%，兩市同步連三紅。

追蹤台股標的為主的21檔ETN中，有九檔打敗兩市大盤，前四名漲幅都超過一成，統一智慧電動車N本周狂飆13.81%，奪得冠軍寶座，富邦蘋果正二N、元大IC設計N分居二、三，漲幅各達13.62%、12.28%。

本周漲幅前段班主要分布於IC設計、市值型、高股息等特色，元大台股領航N、統一IC設計臺灣N、元大ESG高股息N、元大ESG配息N、元大上櫃ESG成長N、元大上櫃ESG龍頭N等，單周漲幅達5.66%至10.37%不等。

高股息 電動車 美股

延伸閱讀

誰說台積電買越多越賺？市值型ETF近月績效大洗牌…00905爆冷超車0050

台股叩3萬8大關！聯發科領軍狂飆 00891、009802、00927「高發量」卡位IC設計大吃補

聯發科一周三紅燈、4月來大漲逾六成 這檔半導體ETF權值雙王占比逾五成

台股爆1.4兆天量等多項紀錄 法人關注美伊戰事發展

相關新聞

雙王帶台股攀峰 下周挑戰39K

台股昨（24）日受惠費城半導體指數連日創高，及金管會政策提高基金投資台積電等單一持股上限，由權王台積電、股王信驊領攻，台達電、聯發科、日月光投控等科技龍頭共襄盛舉，終場指數飆高1,218點收38,932點，完全收復前一日失土，下周將挑戰「39K」。

台股偏離基本面？ 學者：AI不會泡沫

中東戰火延燒，但台股沒在怕，高檔仍出現噴出行情。股市目前走勢是否已偏離基本面？台經院院長張建一今日表示，目前全世界本益比都上修，股市飆漲是投資人對風險性資產投資增加，看好未來獲利；對人工智慧（ＡＩ）的未來性，他也說，「不要低估ＡＩ的未來可能，ＡＩ發展也許會做一些調整，但不會泡沫」。

台積市值飆…0050扮功臣 去年買逾18萬張躍第五大股東

台積電昨（24）日股價再創新高，收2,185元，上漲105元，依據台積電揭露2025年十大股東結構，元大台灣50 ETF大舉加碼逾18萬張，一舉躍升為第五大股東，是推升台積電市值茁壯最大動能，至於賣股最多的新加坡主權基金則是另一個焦點，近一年減持逾14萬張。

英特爾財報讚 本季展望偏多 台鏈添動能

在AI需求強勁驅動下，英特爾（Intel）第1季財報不僅營收與獲利優於市場預期，本季亦釋出偏多展望。激勵24日早盤飆漲24%，市場看好，相關合作夥伴包括台積電與封測大廠日月光投控等後市營運有望續強。

零股開盤跟進整股 有譜

小資族零股交易將不必多等10分鐘，金管會昨（24）日提出「零股與整股市場交易制度去差異化評估」報告指出，經證交所評估，考量零股交易投資人的公平性，並兼顧投資人風險和券商作業及系統負擔，已研議展開調整零股開盤時間與整股同步為上午9點，預估最快將於明（2027）年7月底實施。

就市論勢／半導體設備、光通訊 夯

台股本周多頭強勢上攻，在晶圓龍頭大廠、IC設計大廠強力帶動下，昨（24）日大漲1,218點，盤中最高觸及38,989點，收在38,932點，不論最高價與收盤價皆刷新紀錄，本周加權指數瘋漲2,128點，平均日均量破兆元大關達1.1兆元，呈現強勢價量齊揚格局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。