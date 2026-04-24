一周熱門零股／市值型、高息ETF 強強滾

中東戰火延燒，但台股沒在怕，高檔仍出現噴出行情。股市目前走勢是否已偏離基本面？台經院院長張建一今日表示，目前全世界本益比都上修，股市飆漲是投資人對風險性資產投資增加，看好未來獲利；對人工智慧（ＡＩ）的未來性，他也說，「不要低估ＡＩ的未來可能，ＡＩ發展也許會做一些調整，但不會泡沫」。

2026-04-25 00:00