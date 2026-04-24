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一周熱門零股／市值型、高息ETF 強強滾

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周市場焦點主要在於中東與俄烏情勢變化、經濟數據等各項多空因素，行情再創新高，投資人藉零股參與後市，其中元大台灣50（0050）等市值型、高股息型ETF，及台積電等大型電子權值股為交投重心。

市場專家指出，美國白宮經濟顧問哈塞特表示，總統川普希望聯準會主席候選人華許儘快上任，核心通膨正在下降，通膨下降應有助聯準會實現利率正常化，另一方面，市場認為華許若上任，將對股市資金有挹注效益，國際大行認為華許過往有資產負債表鷹派名聲，上任後可能有助抑制金價上漲，對美元形成溫和支撐，後續變化將影響美股、台股行情走勢，並左右許多零股投資人選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、台積電、華通、元大高股息、鴻海、旺宏、元大台灣50正2、國泰永續高股息、聯電、群益台灣精選高息，十檔標的交易量從2,531萬股至802萬股，相較上周呈現持平狀態。

法人機構表示，除美伊可能展開第二輪和談，也傳出烏克蘭外交部長宣布已請求土耳其協助安排與俄羅斯會談，希望能積極推動雙方和談，地緣風險開始降溫。

俄羅斯 聯電 川普

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