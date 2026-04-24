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台股週線大漲2128點連3紅 上市公司總市值近127兆
台股持續發燙，本週大漲2128.06點或5.78%，週線連3紅，今天集中市場指數收在38932.4點，創歷史新高。根據台灣證券交易所統計，上市公司最新總市值達到新台幣126兆9631億元，比上週大幅增加約6.9兆元，同步登峰。
產業別指數方面，本週漲幅最大為電子零組件類指數上漲10.97%，跌幅最大是玻璃陶瓷類指數下跌11.77%。其他未含金融類指數上漲2102.96點，漲幅約6.35%；未含電子類指數下跌365.1點，跌幅約1.79%；未含金融電子類指數下跌324.85點，跌幅約2.27%。
本週全體上市股票成交金額為4兆9909億元，成交金額前3名產業分別為半導體類2兆225億元，占全體上市股票交易金額比重40.52%；電子零組件類1兆1039億元，占比22.12%；電腦及週邊設備類4115.71億元，占比8.25%。
本週集中市場股票成交量週轉率為4.23%，成交量週轉率前3名產業分別為玻璃陶瓷類25.43%、電子零組件類15.31%及化學工業類12.85%。
累計今年初開盤迄今共71個交易日，集中市場總成交金額為59兆2223億元，市場日平均成交金額8341.18億元；股票成交量週轉率59.19%，股票日平均成交量週轉率0.83%。
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