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外資買超439億 加碼主動群益科技創新ETF居冠
金管會放寬ETF持有台積電限制，外資今天買超新台幣439.08億元，買超第一名為ETF主動群益科技創新3萬7151張，台積電為買超第17名。
台股今天大漲1218.25點，收在38932.4點，成交值新台幣1兆329.2億元。
三大法人今天同步買超達545.86億元，其中，外資及陸資買超439.08億元、自營商買超88.78億元，投信買超18億元，
外資買超前10名包含3檔ETF，依序為主動群益科技創新、台新新光金、元大台灣50、燿華、華通、英業達、永豐金、元大台灣50正2、兆赫、玉山金。
外資賣超前10名依序為中鋼、台玻、復華台灣科技優息、友達、元大台灣價值高息、群創、國泰金、南亞科、台泥、主動統一台股增長。
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