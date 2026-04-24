外資買超439億 加碼主動群益科技創新ETF居冠

金管會24日針對「零股與整股市場交易制度去差異化評估」提出報告，報告中指出，自2024年盤中零股交易撮合時間從1分鐘縮短為5秒後，成交量和成交戶數大幅提高，整、零股價差縮小且流動性提升，但若強制統一整、零股市場恐衍生諸多風險，經證交所評估，將於10月底前完成市調，後續在3個月內提出可行方案，最快於明年7月底前完成系統修改和投資人宣導。

2026-04-24 17:34