整零股交易報告出爐！金管會：優先同步開盤 零股委託交易提前10分鐘

金管會「零股與整股市場交易制度去差異化評估」報告今日出爐，金管會表示，零股交易新制實施以來，零股流動率提升，且整零股價差縮小，實施成效良好。下一步擬調整零股市場委託及交易時間，從9時10分提早至9時，與整股市場相同，但須調查市場參與者意見、研擬修法及系統調整，最快116年7月底完成相關規畫。

金管會指出，台股自94年開放盤後零股交易，並於109年10月進一步推出盤中零股制度，大幅提升投資人參與度。統計顯示，截至115年3月底，上市盤中零股日均成交金額已達47.87億元，占整體市場比重1.32%，較制度實施前大幅成長逾20倍；交易戶數亦由32萬戶增至167萬戶，其中30歲以下年輕族群占比明顯提升。

隨著撮合機制優化，盤中零股委託由早期3分鐘撮合，逐步縮短至目前5秒一次，流動性顯著改善；新制上路後，上市與上櫃盤中零股日均成交金額分別成長逾100%與90%，整股與零股間價差也呈現縮小趨勢，有助提升成交效率與價格合理性。

不過，金管會指出，現行整股與零股交易制度仍存在差異，包括開盤時間、撮合方式及交易工具等設計，主要基於市場穩定與投資人保護考量。例如，零股市場延後10分鐘開盤，讓投資人可先參考整股市場價格；並採集合競價方式以降低價格波動，零股市場未開放信用交易及當沖等槓桿工具，以便控管風險。

針對外界關注整零股制度是否應全面一致，金管會分析，若兩者完全相同，仍可能因市場結構不同而產生價格差異，甚至增加爭議，同時也可能導致投資人將整股交易拆分至零股市場，影響整體流動性與價格發現功能。此外，若開放槓桿交易工具，恐提高小額投資人風險，並增加券商系統負擔。

金管會表示，將在兼顧市場穩定與投資人權益前提下，循序推動改革。初步規劃將優先評估零股市場開盤時間提前至上午9時，與整股市場同步。相關時程方面，預計於115年10月底前完成市場意見蒐集，若取得共識，後續將進行制度設計與系統調整，整體作業約需9個月，最快於116年7月底前完成。