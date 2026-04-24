受惠台股量能增加 全體券商第1季大賺482億元創歷史新高

臺灣證券交易所公告，全體證券商3月份稅後淨利80.07億元，累計稅後淨利482.65億元，整體第1季獲利水準獲利創歷史新高，超越2024年的263.16億元。

3月份全體證券商稅後淨利80.07億元，較上月衰退70.16億元、月減46.7%。累計1至3月全體證券商稅後淨利482.65億元，較去年同期成長345.79億元、年增高達252.66%。

3月份大盤總成交值約17.967兆元，較上月增加83.62%，使證券商經紀手續費收入較上月成長93.10億元、月增76.56%；3月份自營之證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利較上月衰退106.49億元、月減144.81%；3月份證券商承銷業務淨利則較上月衰退0.5億元、月減3.21%。累計1至3月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長265.77億元、年增95.20%；本期自營之出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期之自營業務淨損成長165.69億元；本期承銷業務淨利則較去年同期成長40.47億元、年增275.49%。