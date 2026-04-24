零股開放當沖交易？ 金管會憂增加市場風險

外界關注零股與整股能否交易時間相同，並開放零股當沖交易等，金管會報告指出，盤中零股若開放當沖、信用交易等，可能增加市場風險，經證交所評估，先就調整零股市場委託及交易時間與整股市場相同進行研議。

民進黨立委郭國文日前在立法院質詢時關注，現行零股交易跟整股交易仍有差異，並關心是否有機會開放零股當沖交易，金管會同意1個月提書面報告。

金管會書面報告今天出爐，報告指出，盤中零股與整股交易制度的差異包含交易及委託時間、撮合方式及委託方式、交易工具與下單方式等。交易時間與委託時間部分，現行整股市場9時開盤、盤中零股市場接續9時10分開始撮合，有利零股投資人參考大盤走勢後，再決定盤中零股的交易價格。

交易工具部分，金管會說明，盤中零股市場政策目的是為了普惠金融，讓小資族也參與證券市場買賣，為避免小額交易者未能承擔高槓桿交易風險，暫不開放信用交易、當沖及借券等槓桿性交易工具。

至於下單方式，金管會指出，為避免證券商從業人員誤植盤中零股交易的交易單位而引發交易糾紛，因此買賣委託與回報方式，僅以電子式交易型態為限，但委託人為專業機構投資人者，不在此限，與整股交易的委託可採人工、電子下單等方式有別。

整零股市場交易制度若相同，金管會報告指出，可能衍生3大問題，一是價差無法消彌，且也會導致市場爭議；二是系統維護成本及複雜度增加；三是盤中零股若開放信用交易等交易工具，可能增加市場風險。

金管會解釋，盤中零股市場設立時就以小額投資人為主，鼓勵長期持有與普惠金融，在交易工具上與整股市場有所區隔，若開放信用交易及相關槓桿工具，可能造成4項負面影響。

第一，市場槓桿擴張、違約風險增加，小額投資人承受過高風險；第二，套利與拆單交易行為可能增加，導致整股與零股市場流動性分散，削弱價格發現功能；第三，證券商作業與系統負擔提升，並可能出現現金股利尾差或券差無法交割等操作困難；第四，低流動性標的在了結或強制回補時可能無法便時成交，進一步增加投資人及證券商風險。

不過，金管會報告也提到優化盤中零股制度規劃時程，考量零股市場規模持續擴大、投資人參與度顯著提升，市場對於交易便時性與制度公平性的要求也同步提高。經證交所評估，考量零股交易投資人的公平性，並兼顧投資人風險及券商作業及系統負荷，將先就調整零股市場委託及交易時間與整股市場相同進行研議。

至於相關規劃時程，金管會指出有兩部分，第一，證交所將蒐集相關市場參與者，含證券商、資訊廠商、上市公司及證券周邊單位）對於盤中零股開盤時間提早至上午9時的意見，預計今年10月底前蒐集完成。

第二，可行性方案研議階段。金管會指出，若市場參與者可取得共識後，可研擬並審核規章及系統調整方案，並提出相關規章修正草案，預估約3個月。另辦理系統修改與投資人宣導，預估約6個月，最快將在2027年7月底完成。