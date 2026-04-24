零股交易時間要改了？金管會：最快明年7月底

金管會24日針對「零股與整股市場交易制度去差異化評估」提出報告，報告中指出，自2024年盤中零股交易撮合時間從1分鐘縮短為5秒後，成交量和成交戶數大幅提高，整、零股價差縮小且流動性提升，但若強制統一整、零股市場恐衍生諸多風險，經證交所評估，將於10月底前完成市調，後續在3個月內提出可行方案，最快於明年7月底前完成系統修改和投資人宣導。

金管會指出，盤中零股制度自2020年10月推動以來，成功為小資族提供多元參與資本市場的管道。統計顯示，截至今年3月底，上市盤中零股日均成交值已達47.87億元，相較於制度實施前的盤後零股交易，成長幅度高達2,046%；在投資人結構方面，上市零股成交戶數從32萬戶激增至167萬戶，成長421% 。值得關注的是，30歲以下年輕族群的占比由21.10%提高至28.34%，成長幅度最大。

為進一步優化交易效率，盤中零股撮合時間已由早期的3分鐘、1分鐘，於2024年縮短至現行的5秒鐘。根據金管會報告指出，新制實施後至去年底，上市及上櫃盤中零股日均值分別成長102.64%及91.59%，有效帶動盤中零股市場流動性。此外，撮合時間縮短亦有助於價格發現功能，以台灣50成分股為例，整、零股間的價差比率已由0.23%降至0.21%，減少幅度約 8.70%，意味著零股投資人能以更接近整股市場的價格完成交易，減少交易成本並增加成交機會。

針對市場關注的「整、零股制度一致化」，金管會表示，目前兩市場在交易時間、撮合方式、交易工具及下單方式上仍存有差異，現行零股市場於9點10分開始撮合，是為了讓投資人能先參考整股市場的開盤走勢，並分散券商系統負荷，若現階段強行使兩市場交易制度相同，可能衍生的問題包含價差無法消弭而導致市場爭議、系統維護成本和複雜度增加、盤中零股若開放信用交易等工具可能增加市場風險。

然而，隨市場規模擴大，金管會指出，經證交所評估，考量零股交易投資人的公平性，並兼顧投資人風險和券商作業及系統負擔，已展開調整零股開盤時間與整股同步（上午9點）的研議。

金管會指出，具體規劃第一階段意見調查，預計於今年10月底前完成蒐集證券商、資訊廠商、上市公司及證券周邊單位之意見；第二階段為可行性方案研議與修改，包含規章修正與系統調整、投資人宣導，預計耗時約9個月，若市場達成共識且系統調整順利，最快將於2027年7月底上路。

儘管積極優化交易時間，金管會對於開放零股信用交易、當沖及借券仍持審慎立場。金管會報告強調，零股市場設立初衷在於普惠金融與鼓勵長期持有，若貿然開放高槓桿工具，可能導致小額投資人面臨過高風險，或衍生違約、無法交割等操作困境。

金管會強調，將持續督導證交所檢視零股交易制度，在兼顧市場穩定、保障投資人權益及回應市場需求之間取得平衡，建構更完善的零股交易環境。