散戶買零股利多！零股和整股交易時間一致 金管會：最快明年7月底完成

台股不斷創新高，零股買盤更瘋狂湧入創下天量，對此，金管會展開優化盤中零股制度的研議，並將報告交給立法院財政委員會。金管會預計最快可在明年的7月底之前，完成調整零股市場的委託及交易時間與整股市場相同。

金管會表示，相關的制度改革研究，主要為了回應市場對盤中零股交易在便利性、便時性及價格形成等面向與整股交易相同的期待日益殷切，不過金管會仍然強調必須要取得包括券商在內的參與者的共識才能夠完成這個調整，因此必須經過兩個階段，包括：

一、市場參與者意見調查階段：證交所將蒐集相關市場參與者，含證證券商、資訊廠商、上市公司及證券周邊單位）對於盤中零股開盤時間提早至上午9時意見，預計115年10月底前蒐集完成。

二、可行性方案研議階段：若市場參與者可取得共識後，可研擬並審核規章及系統調整方案，並提出相關規章修正草案，預估 3 個月，另辦理系統修改及投資人宣導，預估6個月，故最將將於116年7月底完成。

隨著零股市場規模持續提升，市場對於交易便時性與制度公平性之要求亦同步提高。經證交所評估，考量零股交易投資人之公平性，並兼顧投資人風險及券商作業及系統負荷，將先就調整零股市場之委託及交易時間與整股市場相同進行研議。不過金管會在這份報告中，也同時提出有關整零股市場交易制度如果相同，可能衍生三大問題，包括：

一、 價差無法消弭，且亦導致市場爭議：證交所分析表示，由於兩個市場投資人結構、交易策略及委託價量均有異，即便制度一致，同一標的仍可能在兩個市場形成不同價格，且在兩個制度相同，但可分屬不同市場的情況下，投資人於下單時可能難以清楚辨識交易所在市場，進而影響交易判斷與決策效率，且亦可能對價格差異產生誤解，進而引發爭議。

二、 系統維護成本及複雜度增加：便使制度設計趨於一致，由於整股與零股市場可屬不同交易系統架構，證券商於系統建置、維運及風控管理上，可需分別處理兩類市場的交易邏輯與流程，增加整體營運成本與系統複雜度。

三、 盤中零股若開放信用交易等交易工具，可能增加市場風險：盤中零股市場自設立之初便以小額投資人為主，鼓勵長期持有與普惠金融，在交易工具上與整股市場有所區隔，若開放信用交易及相關槓桿工具，可能造成下列負面影響：(一) 市場槓桿擴張、違 風險增加，小額投資人承受過高風險。(二) 套利及拆單交易行為可能增加，導致整股與零股市場流動性分散，削弱價格發現功能。(三) 證券商作業與系統負擔提升，並可能出現現金股利尾差或券差無法交割等操作困難。(四) 低流動性的在了結或強制回補時可能無法即時成交，進一步增加投資人及證券商風險。

立委郭國文先前在立法院質詢要求金管會必須去優化零股制度，金管會已將這份「零股與整股市場交易制度去差異化評估」報告送交財委會。報告中指出，制度實施以來，交易量與成交金額均呈現大幅成長，為進一步提升零股市場流動性及交易效率，陸續調整集合競價撮合間隔時間，111年由3分鐘縮短為1分鐘，113年由1分鐘縮短為5秒鐘。

對於盤中零股實施成效，金管會指出，自盤中零股制度109年10月推出至115 年3 月底，上市盤中零股日均值為47.87億元（占比1.32%），較盤中零股制度實施前（109年1月至9月），盤後零股日均成交金額2.23億元（占比0.12%），日均成交值成長2,046%，上市零股成交戶數由32萬戶增加至167萬戶，成長幅度高達421%，成長幅度最大為30歲以下族群，占比由21.10%成長至28.34%。新制實施成效則主要反映在零股的流動性提升，和整零股價差縮小這兩個面向。