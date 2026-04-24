本周十大飆股出爐！「唯一千金」印能科技大漲50% 資金為何鎖定它？

台股本周飆股榜出爐，在一片中小型股狂飆中，印能科技（7734）成為唯一的千金股代表，周漲幅達50.3%，同時寫下盤中3,795元、收盤3,765元歷史新高，成為資金集中火力的指標股，也凸顯AI供應鏈向設備端延伸的趨勢。

觀察本周漲幅前十大個股，依序為：淳紳（4529）、睿生光電（6861）、美達科技（6735）、金麗科（3228）、銘旺科（2429）、印能科技、聯策（6658）、博磊（3581）、良維（6290）與永擎（7711）。整體來看，多數屬中小型股且具AI、半導體或設備題材，但僅印能科技以千金股之姿入列，形成鮮明對比。

從量價結構觀察，印能本周成交量較前一周明顯倍增，顯示市場追價力道強勁。籌碼面同樣提供支撐，本周前四個交易日三大法人合計買超447張，其中外資買超114張、投信買超250張、自營商買超83張，呈現偏多布局。

進一步觀察資金為何鎖定印能，關鍵仍在AI與先進封裝的結構性機會。公司核心技術聚焦於解決封裝製程中的氣泡與壓力不均問題，對於提升AI晶片良率具關鍵地位。隨著晶圓代工大廠持續擴大先進封裝產能，相關設備需求同步升溫，印能直接受惠於這波產業升級浪潮。

基本面表現亦開始反映題材轉化成果。印能2026年第1季營收達8.76億元、年增高達81.96%，成長動能優於市場預期。法人預估，在訂單能見度延伸至2027年的情況下，全年營收有望挑戰高雙位數成長，顯示AI應用擴散逐步轉化為實質營運貢獻。

整體來看，印能此波大漲並非單一題材驅動，而是AI需求、先進封裝擴產與法人資金三方共振的結果。在台股資金從晶圓製造與IC設計，進一步延伸至設備端的過程中，具備技術門檻與訂單能見度的個股也受到關注。