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台積電股價飆天價、今年已漲37.85% 年報揭露去年十大股東誰偷賣股

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電示意圖。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
台積電示意圖。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

台積電（2330）股價今日再飆天價，終場收2,185元，累計今年以來上漲37.85%約當上漲600元，由於台積電股價驚驚漲，也讓外界再次聚焦股東變化，台積電4月已公布年報揭露去年十大股東持股，多數股東仍是固定班底，如預期0050為市值型ETF隨台積電市值茁壯持續加碼最多，至於去年誰偷賣股則是另一個焦點。

台積電歷年都會在年報70頁或72頁公布十大股東持股數據，十大股東多數為大型機構，去年度年報也早已公布，依據年報持股基準日民國一百一十四年十二月十七日計算，如預期ADR國發基金持股比率不變續居前二大，至於買台積電最多的則是0050市值型ETF，0050ETF選股為市值型，台積電為台股市值最大去年0050持股也買最多，中國信託商業銀行受託保管元大台灣卓越50證券投資信託基金（0050）專戶達到416,782,820股，持股比率從2024年的0.90%來到1.61%，符合趨勢。

新制勞工退休基金也加碼，2025年持股309,948,796股比率1.20%，相對2024年持股302,276,555股比率1.17%成長。

至於減碼較多的大股東則為花旗（台灣）商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶 ，持股538,629,101股比率2.08%，較2024年的682,006,536 股2.63%，大幅降低約 14.33萬餘張。賣出最多張，但仍居第三大股東。

渣打託管iShares新興市場ETF持股0.97%也較2024年0.84%提升，美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶持股從1.20%提升到1.27%，至於渣打國際商業銀行營業部受託保管歐洲太平洋基金投資專戶持股從0.73%小幅下降至0.71%。

台積電 國發基金 ADR

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