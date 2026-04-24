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ETF放寬持股上限 台積電衝天價領軍台股飆漲1218點
金管會放寬國內股票型基金與主動式ETF投資台積電上限，推升台積電今天以2190元及2185元創下盤中及收盤新天價，帶動台股終場以38932.4點作收，再創收盤新高，今天指數勁揚1218.25點，創台股第5大單日漲點。
加權指數今天盤中攻至38989.94點，再創台股新高點，終場收在38932.4點，大漲1218.25點，漲幅3.23%，成交金額新台幣1兆329.2億元。
台積電今天盤中攻至2190元，上漲110元，收盤為2185元，漲105元，創盤中、收盤新高價；台達電收2075元，漲95元，創收盤新高價；鴻海收221.5元，下跌3.5元。
日前漲多的矽光子概念股今天多數回跌，聯亞收2820元，跌200元，跌幅6.62%；聯鈞收318元，下跌15.5元，跌幅4.65%；光聖收1880元，跌140元，跌幅6.93%；不過，華星光盤中打入跌停511元後逆勢上漲37元，收在604元，漲幅6.53%，力守10日均線587元。
第一金投顧副總經理留政鈺接受電訪表示，金管會鬆綁主動式ETF投資台積電上限，帶動台積電上漲，進一步拉抬台股勁揚逾千點，短線觀察指標續看10日線；因4萬點關卡前壓力太大，前一交易日爆天量殺融資，籌碼已相對趨於穩定，一般預期4月底富時台指期結算前都偏樂觀。
留政鈺說明，ETF之前對投資台積電有上限，一旦台積電股價大漲之後，占ETF淨值即可能超過1成上限，進而被迫賣出台積電。因此，金管會放寬限制後，將有利於ETF持有台積電，這是今天台股上漲最主要的原因。
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