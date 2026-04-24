三大法人大舉回補545億元！台股飆1,218點創新高 台積電貢獻884點

台股24日由台積電（2330）領軍電子權值大軍強勢反撲，盤中一度衝上38,989.94點，終場漲1,218.25點、漲幅達3.23%，收38,932.4點，再度刷新盤中、收盤雙天價，成交值也維持1.03兆元高量；櫃買指數亦收漲0.22點、漲幅0.06%，報381.54點，但成交值收斂至3,225.96億元。三大法人大舉回補買超545.87億元。

統計三大法人24日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超439.08億元，投信買超18億元；自營商買超（合計）88.78億元，其中自營商（自行買賣）買超2.95億元、自營商（避險）買超85.84億元。

累計本周，集中市場漲2,128.06點，漲幅5.78%，櫃買市場漲9.2點、漲幅2.47%，周線皆為連3紅。三大法人買超1,150.30億元。

盤面上，今日助攻大盤再創新高的前五大功臣，分別為台積電、聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、台光電（2383）。其中，金管會23日宣布，即起單一公司市值占台股逾10%者，台股基金與主動式ETF持股上限放寬至25%，台積電成為唯一受益者，激勵其股價再創盤中2,190元、收盤2,185元歷史新高，單檔即貢獻大盤達884點，並點火鈦昇（8027）、昇陽半導體（8028）、日月光投控、精材（3374）、盟立（2464）、世芯-KY（3661）、閎康（3587）等台積電概念股隨之走強。

其次，聯發科漲停創新高、收在2,435元，貢獻大盤近120點，市值也推進至3.91兆元，並激勵類比科（3438）、智原（3035）等隨之漲停作收。

另，台達電兼具散熱、機器人、儲能等多重題材，今日盤中雖未能續創新高，但收盤仍改寫2,075元歷史天價，貢獻大盤近80點漲點。