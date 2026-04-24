快訊

川普又點名台灣！稱美將奪50%晶片市場 卓榮泰提三項回應

女警產後失血亡！統計曝孕婦死因多羊水栓塞 台大名醫嘆：說出現就出現

險耳中風又驚傳死訊！蔡琴1舉動破除謠言 吐巡演心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

代理 AI 時代來了！ 英特爾上調 CPU 需求預期 這族群飆漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
英特爾執行長陳立武指出，CPU正重新成為AI時代不可或缺的基礎，概念股應聲而漲。路透
英特爾執行長陳立武指出，CPU正重新成為AI時代不可或缺的基礎，概念股應聲而漲。路透

美國晶片大廠Intel周四盤後公布第1季財報，營收與獲利雙雙大幅超越市場預期，並釋出樂觀展望，隨著AI從訓練轉向推理，CPU市場再度升溫，執行長陳立武指出，CPU正重新成為AI時代不可或缺的基礎，其中ABF載板、PCB族群將受惠，金像電（2368）、南電（8046）、景碩（3189）24日都飆漲停，欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）也都大漲，並都創下歷史新高。

陳立武表示，AI伺服器部署已從過去CPU與GPU的比例1比8，到現在1比4，且還在往更好的方向發展，預計公司今年CPU出貨量將實現兩位數增長，並且這個增長趨勢將延續至2027年。

英特爾（Intel）第1季營收為135.8億美元，同樣超越預期的124.2億美元，年增約7.2%；經調整每股盈餘達29美分，遠高於市場預期的1美分。成長的主力來自資料中心業務，受AI需求推升，該部門營收年增22%至51億美元。

而對於第2季展望，英特爾預估第2季營收將介於138億至148億美元，高於市場預期的130.7億美元；第2季每股盈餘調整後預測為20美分，也優於市場預期的9美分。陳立武指出，CPU正重新成為AI時代不可或缺的基礎，企業客戶對運算需求已從單一依賴GPU，轉向多元架構。

英特爾因此盤後股價飆漲20%，延續今年以來逾80%的漲勢。

美系外資最新報告也指出，AI正從「生成內容」往「自主執行任務」發展，CPU的重要性顯著提升，因其將成為支援AI代理的協調層核心，預計了2030年，代理式AI將帶動約300億美元至450億美元的CPU 可服務市場（TAM）增量，屆時整體資料中心CPU市場規模將超過1,000億美元。

受惠產業鏈包括ABF、PCB，分析師認為在ABF載板方面，隨CPU整體TAM擴大，將使2030年ABF 載板供給短缺缺口較先前預測擴大8%，欣興、南電、臻鼎-KY為主要受惠者，PCB受惠者有金像電。

ABF載板三雄今漲勢凶猛，南電、欣興、景碩都創歷史新高，南電、景碩更亮燈漲停，欣興大漲逾8%；臻鼎-KY上漲近7%，金像電漲停至1,390元，也都創新高。

欣興 ABF 英特爾 陳立武 景碩 南電

延伸閱讀

傳吃下美超微丟失訂單+AI代理商機 緯穎股價大漲

ABF 載板需求能見度高 法人調升景碩投資評等及獲利預估

CCL股喜迎「新千金」台燿！ PCB族群、載板廠股價同步衝高

這個產業的績優股投資人緊抱不賣 外資解釋原來是這原因

相關新聞

台積電收2,185元天價、上漲105元寫史上最大上漲金額 市值56.66兆

台股24日開高走高，盤中一度衝達38,989.94點，上漲1,275.79點，為盤中第六大漲點，終場收在38,932.4點，創收盤新高，上漲1,218.25點，為收盤歷史第五大漲點，台積電（2330）為領攻指標，收在2,185元，寫歷史收盤新高，上漲105元，為史上最大單日上漲金額，市值達56.66兆元，影響大盤指數約884點。

政策開綠燈！台積一路衝漲5% 台股收漲1,218站上3萬8千點

台股今（24）日收盤上漲1,218.2點，終場以38,932.40點作收，成交量10,329.20億元；台積電（2330）收盤價2,185元，上漲105元，漲幅5.05%。

台股權王又創高！「台積電不跌也要買」 分析師這麼說…

台股24日開高走高， 盤中大漲逾千點，一度衝達38,916.85點，上漲1,202.7點， 為盤中歷史第六大漲點，權王台積電（2330）領軍大盤指數上衝，盤中衝達2,180元， 寫歷史新高，到底創天價的台積電還可不可以追高？證券分析師直言，「台積電不跌也要買」。

AI帶動台股飆漲 台經院：非泡沫、留意資金退潮風險

台股無畏中東戰事紛擾，4月以來氣勢如虹，挑戰39000點關卡。台經院院長張建一認為，這波台股漲勢主要靠AI概念股推動，其...

本周十大飆股出爐！「唯一千金」印能科技大漲50% 資金為何鎖定它？

台股本周飆股榜出爐，在一片中小型股狂飆中，印能科技（7734）成為唯一的千金股代表，周漲幅達50.3%，同時寫下盤中3,795元、收盤3,765元歷史新高，成為資金集中火力的指標股，也凸顯AI供應鏈向設備端延伸的趨勢。

ETF放寬持股上限 台積電衝天價領軍台股飆漲1218點

金管會放寬國內股票型基金與主動式ETF投資台積電上限，推升台積電今天以2190元及2185元創下盤中及收盤新天價，帶動台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。