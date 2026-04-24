代理 AI 時代來了！ 英特爾上調 CPU 需求預期 這族群飆漲

美國晶片大廠Intel周四盤後公布第1季財報，營收與獲利雙雙大幅超越市場預期，並釋出樂觀展望，隨著AI從訓練轉向推理，CPU市場再度升溫，執行長陳立武指出，CPU正重新成為AI時代不可或缺的基礎，其中ABF載板、PCB族群將受惠，金像電（2368）、南電（8046）、景碩（3189）24日都飆漲停，欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）也都大漲，並都創下歷史新高。

陳立武表示，AI伺服器部署已從過去CPU與GPU的比例1比8，到現在1比4，且還在往更好的方向發展，預計公司今年CPU出貨量將實現兩位數增長，並且這個增長趨勢將延續至2027年。

英特爾（Intel）第1季營收為135.8億美元，同樣超越預期的124.2億美元，年增約7.2%；經調整每股盈餘達29美分，遠高於市場預期的1美分。成長的主力來自資料中心業務，受AI需求推升，該部門營收年增22%至51億美元。

而對於第2季展望，英特爾預估第2季營收將介於138億至148億美元，高於市場預期的130.7億美元；第2季每股盈餘調整後預測為20美分，也優於市場預期的9美分。陳立武指出，CPU正重新成為AI時代不可或缺的基礎，企業客戶對運算需求已從單一依賴GPU，轉向多元架構。

英特爾因此盤後股價飆漲20%，延續今年以來逾80%的漲勢。

美系外資最新報告也指出，AI正從「生成內容」往「自主執行任務」發展，CPU的重要性顯著提升，因其將成為支援AI代理的協調層核心，預計了2030年，代理式AI將帶動約300億美元至450億美元的CPU 可服務市場（TAM）增量，屆時整體資料中心CPU市場規模將超過1,000億美元。

受惠產業鏈包括ABF、PCB，分析師認為在ABF載板方面，隨CPU整體TAM擴大，將使2030年ABF 載板供給短缺缺口較先前預測擴大8%，欣興、南電、臻鼎-KY為主要受惠者，PCB受惠者有金像電。

ABF載板三雄今漲勢凶猛，南電、欣興、景碩都創歷史新高，南電、景碩更亮燈漲停，欣興大漲逾8%；臻鼎-KY上漲近7%，金像電漲停至1,390元，也都創新高。