台積電收2,185元天價、上漲105元寫史上最大上漲金額 市值56.66兆

台股24日開高走高，盤中一度衝達38,989.94點，上漲1,275.79點，為盤中第六大漲點，終場收在38,932.4點，創收盤新高，上漲1,218.25點，為收盤歷史第五大漲點，台積電（2330）為領攻指標，收在2,185元，寫歷史收盤新高，上漲105元，為史上最大單日上漲金額，市值達56.66兆元，影響大盤指數約884點。

金管會放寬台股基金、主動式ETF（指數股票型基金）投資台積電持股上限，由10%提高到25%；24日起單一公司市值占台股逾10%，台股基金和主動式ETF持股比，即可放寬到25%，以目前市況來看，僅市值占比已達44%的台積電符合條件。

金管會釋利多，激勵台積電及台股的表現；台股早盤以37,862.65點開出，指數開高走高，權王台積電領軍上攻，聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、欣興（3037）、緯穎（6669）、金像電（2368）、南電（8046）等股大漲助攻，指數一度衝達38,989.94點，上漲1,275.79點，創歷史新高，終場收38,932.4點，創收盤新高，上漲1,218.25點，漲幅3.23%。

台積電早盤以2,110元開出，上漲30元，盤中一度衝達2,190元，創歷史新高，上漲110元，追平史上盤中上漲金額最高紀錄，最後一盤爆5,120張買單，股價收在2,185元，上漲105元，漲幅5.05%，為史上最高收盤上漲金額。

證券分析師張陳浩表示，台積電還會再創高，要站在買方，「不跌也要買」，張陳浩指出，預估台積電今年的營收及獲利都將會「季季增」，預估台積電今年每股純益上看95元，以本益比約24倍來估算，今年股價上看2,300元，股價高點約落在第3季的10月。