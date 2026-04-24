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政策開綠燈！台積一路衝漲5% 台股收漲1,218站上3萬8千點
台股今（24）日收盤上漲1,218.2點，終場以38,932.40點作收，成交量10,329.20億元；台積電（2330）收盤價2,185元，上漲105元，漲幅5.05%。
金管會放寬台股基金、主動式ETF（指數股票型基金）投資台積電持股上限由10%提高到25%。法人今日一窩蜂湧入台積電加碼持股部位，台積電漲勢貢獻大盤指數超過700點；聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、欣興（3037）、金像電（2368）及緯穎（6669）等股聯手貢獻逾200點漲勢。
今日成交金額大且走高為：聯發科、臻鼎-KY（4958）、景碩（3189）、南電（8046）、旺宏（2337）、台達電、緯穎、台光電及奇鋐；成交金額大且疲軟者則為：穩懋（3105）、華通（2313）、南亞科（2408）、聯亞（3081）、波若威（3163）、群聯（8299）、聯鈞（3450）、萬潤（6187）及啟碁（6285）。
群益投顧表示，短期結構呈中性態勢。AI浪潮挹注的費半籌碼軋空強勢未墜；拖著估值承壓的尖牙股仍顯持強。財報季普遍優於預期。月底科技巨頭財報挹注下，短線雖仍有望呈現高檔持強走勢，但波段大漲的高基期股逢高估將陸續陷入賣單漸增的震盪壓力；操作擇強短線應對避免過度追高。
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