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政策開綠燈！台積一路衝漲5% 台股收漲1,218站上3萬8千點

獨／台積電供應商前總經理遭控營業秘密外流 法院今裁250萬交保並限制出境

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政策開綠燈！台積一路衝漲5% 台股收漲1,218站上3萬8千點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股24日收盤上漲1,218.2點，終場以38,932.40點作收，成交量10,329.20億元。聯合報系資料照片
台股24日收盤上漲1,218.2點，終場以38,932.40點作收，成交量10,329.20億元。聯合報系資料照片

台股今（24）日收盤上漲1,218.2點，終場以38,932.40點作收，成交量10,329.20億元；台積電（2330）收盤價2,185元，上漲105元，漲幅5.05%。

金管會放寬台股基金、主動式ETF（指數股票型基金）投資台積電持股上限由10%提高到25%。法人今日一窩蜂湧入台積電加碼持股部位，台積電漲勢貢獻大盤指數超過700點；聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、欣興（3037）、金像電（2368）及緯穎（6669）等股聯手貢獻逾200點漲勢。

今日成交金額大且走高為：聯發科、臻鼎-KY（4958）、景碩（3189）、南電（8046）、旺宏（2337）、台達電、緯穎、台光電及奇鋐；成交金額大且疲軟者則為：穩懋（3105）、華通（2313）、南亞科（2408）、聯亞（3081）、波若威（3163）、群聯（8299）、聯鈞（3450）、萬潤（6187）及啟碁（6285）。

群益投顧表示，短期結構呈中性態勢。AI浪潮挹注的費半籌碼軋空強勢未墜；拖著估值承壓的尖牙股仍顯持強。財報季普遍優於預期。月底科技巨頭財報挹注下，短線雖仍有望呈現高檔持強走勢，但波段大漲的高基期股逢高估將陸續陷入賣單漸增的震盪壓力；操作擇強短線應對避免過度追高。

欣興 金像電 台光電 台達電 台積電 台股

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台股權王又創高！「台積電不跌也要買」 分析師這麼說…

台股24日開高走高， 盤中大漲逾千點，一度衝達38,916.85點，上漲1,202.7點， 為盤中歷史第六大漲點，權王台積電（2330）領軍大盤指數上衝，盤中衝達2,180元， 寫歷史新高，到底創天價的台積電還可不可以追高？證券分析師直言，「台積電不跌也要買」。

拉大出小? 櫃買指數翻黑 上市櫃下跌家數超過1,300家

台股24日重啟漲勢，一度衝至38,916.85點，大漲1,202.7點，台積電（2330）最高攻至2,180元，再創歷史新高，但隨後賣壓出籠，加權指數漲點也縮小至約700點，櫃買指數更開高後一路下滑，早盤近10點半指數翻黑，盤中一度下跌近1%。統計上市櫃下跌家數超過1,300家。

台積電股價再創新天價 市值飆破55.7兆元新紀錄

晶圓代工龍頭台積電（2330）持續受惠CPO與AI多元應用成長，今日盤中股價再創新天價，最高來到2,180元，挹注台股市值同飆破55.7兆元，雙雙改寫新紀錄。台積電先進製程藍圖穩健且為客戶群可預測以及長期合作，法人看好，台積電掌握領先者紅利，隨著相關先進製程與封裝技術推進，持續穩固市占率與獲利成長表現，並預期台積電現金流充沛最快下次董事會討論後續季配息可望再拉升，惟實際情況待公司公布而定。

成交爆天量之後 台股今日早盤追歷史最高 台積電一度大漲100元創高

經過昨（23）日巨幅震盪，台股今日開高走高，上午10時指數一度挺進3萬8916點，直逼昨天創下的盤中最高點3萬8921點，大盤指數上漲千點，台積電表現更是強勁，開高走高並創新高，最高來到2180元，大漲100元。

台股4月飆漲逾7,100點 還有re-rating空間？

台股來勢洶洶，24日持續挑戰39,000點大關；截至上午11點半，盤中最高達38,916點、單日漲逾千點，本月以來最高飆漲7,193點；台指期則早已上衝至最高39,077點，持續領先現貨市場；台積電盤中最高2,180再刷歷史天價，千金股的雙鴻、聯發科、金像電紛紛漲停，最為強勢。

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