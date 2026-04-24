出國機票貴免驚 凱基證推「夢想金啟航」活動

受到中東局勢動盪影響，航空燃油價格持續攀升，連帶推升國際線機票成本，讓不少小資族對出國旅遊卻步。看準國人對海外旅遊的高度需求，凱基證券宣布即日起至９月底，推出為期六個月的「夢想金啟航」活動，交易台美股滿額即可抽日本商務艙機票等多項好禮，透過投資行動助攻旅遊夢想，在油價高漲的時代，用聰明投資打造出更划算的出國選擇。

凱基證券表示，在通膨壓力下，年輕客群對「省錢」與「高品質生活」的需求並存，為幫助更多年輕投資人降低成本，本次活動特別規劃三重利多：1、即日起至9月底，交易台美股(含定期定額)，累積台股交易金額達每滿新台幣5萬元、或美股交易金額每滿1,500美元，皆可享有一次「夢想金啟航」抽獎活動，獎項包含星宇航空日本雙人商務艙來回機票、德國知名品牌登機箱與百貨即享券等，讓投資人有機會在機票價格居高不下之際，直接升級出國體驗。2、為幫助年輕世代降低首次投資門檻，即日起至7月底，新開立凱基證券帳戶即可獲得Uber/Uber Eats雙享券抵用金500元，無論是日常通勤或外食消費，都能立即感受到實質的生活回饋。3、新開戶再享台股手續費折抵金最高4,800，以及美股申購驚喜價，讓新手投資人在布局台美股時更加輕鬆。

凱基證券期望透過結合投資、消費與旅行的多元回饋，讓每一筆投資，都更靠近理想生活一步，並鼓勵投資人從微型投資開始，穩健累積個人財富。更多活動詳情，請洽凱基證券各分公司或活動官網：https://event.kgi.com.tw/news/event/discount-info/