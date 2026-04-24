台股權王又創高！「台積電不跌也要買」 分析師這麼說…

台股24日開高走高， 盤中大漲逾千點，一度衝達38,916.85點，上漲1,202.7點， 為盤中歷史第六大漲點，權王台積電（2330）領軍大盤指數上衝，盤中衝達2,180元， 寫歷史新高，到底創天價的台積電還可不可以追高？證券分析師直言，「台積電不跌也要買」。

金管會放寬台股基金、主動式ETF（指數股票型基金）投資台積電持股上限，由10%提高到25%；24日起單一公司市值占台股逾10%，台股基金和主動式ETF持股比，即可放寬到25%，以目前市況來看，僅市值占比已達44%的台積電符合條件。

金管會釋利多，激勵台積電及台股的表現，台積電早盤以2,110元開出，上漲30元，股價一度衝達2,180元，大漲100元，漲幅4.81%，創歷史新高價，盤中上漲金額為歷史第二高，市值飆達56.53兆元，影響大盤指數約840點。

台積電不斷飆歷史新高價，到底還可不可以追高？還是要等拉回再買？證券分析師張陳浩表示，台積電還會再創高，要站在買方，「不跌也要買」，張陳浩指出，預估台積電今年的營收及獲利都將會「季季增」。

張陳浩強調，預估台積電今年每股純益上看95元，以本益比約24倍來估算，今年股價上看2,300元，股價高點約落在第3季的10月；但若是新台幣轉為升值，在6月底前朝向30元兌1美元的匯率發展，將引爆新一波的熱錢湧進，屆時，給予台積電的本益將上調至26倍。

張陳浩認為，台股大盤指數受惠於政策利多強漲，再朝39,000點挺進，但是應還會有一次的拉回，只是時間無法預測，但即使拉回也屬正常，且幅度不會太深，預估約在1,000~2,000點，但「下跌就是買」。

在布局標的上，張陳浩表示，大型股如台積電、台達電（2308）、台光電（2383）、日月光投控（3711）；IC設計的聯發科（2454）、祥碩（5269），IP股的世芯-KY（3661）、創意（3443）、M31（6643）等可以留意；另外， CCL、ABF也可以關注。