台股4月飆漲逾7,100點 還有re-rating空間？

台股來勢洶洶，24日持續挑戰39,000點大關；截至上午11點半，盤中最高達38,916點、單日漲逾千點，本月以來最高飆漲7,193點；台指期則早已上衝至最高39,077點，持續領先現貨市場；台積電盤中最高2,180再刷歷史天價，千金股的雙鴻、聯發科、金像電紛紛漲停，最為強勢。

以台股為例，摩根環球市場策略師林雅慧表示，長期以來，台股表現與電子產品的出口高度相關；若按過去20年14.4倍的平均本益比來看，當前台股18.6倍的本益從表面看來確實偏貴。

不過，受惠於AI趨勢下，台股已發生結構性的改變，隨著台廠供應鏈的出口持續擴大，台股的每股盈餘也持續上調，最新的獲利年增率已來到35%，對照目前18.6倍的本益比來看，台股的估值就不算貴。

林雅慧補充，回顧歷史，台灣股市曾在2009年本益比一度衝高至24倍以上，但當時的獲利成長並未完全跟上股價上揚的速度。然而，當前這一波的市場上漲，高估值卻有著堅實的基本面支撐。

儘管2022年曾因俄烏戰爭、停滯性通膨擔憂及聯準會（Fed）快速升息而經歷一波修正，但現階段，台灣股市的「重評」（re-rating）空間，主要建立在AI投資趨勢與硬體升級的基礎之上。

另外，針對原物料方面，法國巴黎銀行財富管理對於石油維持中性看法，短期目標價為每桶100美元，12個月目標價格維持在70至80美元區間。

貴金屬方面持正面看法，在美元轉弱、通膨可能升温、帶動實質利率下滑的環境下，將支撐金價表現，因此對黃金維持加碼評等，目標價維持在每盎司5,500美元。白銀則由中性上調至加碼評等，目標價維持在每盎司90美元。基本金屬則維持加碼評等，銅與鋁的12個月目標價分別為14,000美元與3,500美元。