台積電股價衝上2180元新天價 市值逾56兆元

台股24日開高走高，一度衝達38,916.85點，上漲1,202.7點， 為盤中歷史第六大漲點，權王台積電（2330）領軍大盤指數上衝，股價開高走高，一度衝達2,180元，寫歷史新高，上漲100元，為歷史盤中第二高上漲金額，市值飆達56.53兆元。

台積電ADR周四下跌逾1%，台積電早盤以2,110元開出，上漲30元，股價一度衝達2,180元，大漲100元， 漲幅4.81%，創歷史新高價，盤中維持上漲攻勢， 漲幅逾3%。

台積電在北美技術論壇推出A13製程技術，預告A12製程技術將採用超級電軌技術，因應人工智慧及高效能運算客戶需求，A13及A12製程技術都將預計在2029年生產。

根據對當前業務狀況的評估，台積電在先前的法說會釋出今年第2季展望， 預計第2季合併營收介於390~402億美元之間，換算新台幣營收約1兆2363.3億元到1兆2743.4億元。

台積電第2季美元營收可望再續創新高，以中間值來看約396億美元，換算季增約10.3%，季增幅度優於法人與市場預估個位數6~8%。

若以新台幣 31.7 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 65.5%到 67.5%之間；營業利益率預計介於 56.5%到 58.5%之間。

針對今年整體業績展望，台積電董事長暨總裁魏哲家則表示，對未來幾年人工智慧發展趨勢有信心，對2026年台積電全年營收以美元計算成長超過30%充滿信心。