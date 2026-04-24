權值三雄4月來誰最猛？聯發科飆60%暫居王位 關鍵動能曝光

中東局勢未明、油價飆升干擾市場情緒，美股昨夜僅費半指數收高，但延長停火消息帶動風險偏好回溫。台股24日開盤反彈逾百點，在台積電（2330）、聯發科（2454）與台達電（2308）領軍下，盤中一度大漲1200餘點，指數衝上38916.85點，離歷史最高僅約5點之遙，權值股再度扮演撐盤主力。

除了台積電之外，盤面焦點集中於聯發科強勢表現。聯發科今日以2,340元開高後迅速攻上漲停2,435元，續創歷史新天價。若以漲停價計算，4月以來累積漲幅已達60.4%，不僅明顯領先同樣創高的台積電，更超越台達電，暫居「權值三雄」漲幅之冠。

籌碼面同步偏多，顯示此波上漲具備資金支撐。本周以來三大法人合計買超9,499張，其中外資買超4,454張、投信買超4,346張、自營商買超699張；若將時間拉長至4月至23日止，三大法人累計買超達16,545張，且全面站在買方。

進一步觀察基本面與題材面，外資最新報告也成為推升股價的重要催化。隨Google於Cloud Next發表新一代TPU v8並導入AI Hypercompute架構，聯發科在AI ASIC領域的能見度顯著提升。供應鏈亦傳出，其3奈米TPU晶片有望切入AI訓練應用，市場預期將帶動中長期成長動能。

此背景下，外資同步上修評價，將聯發科目標價由1,988元調升至2,588元，並維持加碼評等，甚至將首選標的由台積電轉向聯發科。主要考量包括：現階段評價尚未完全反映成長潛力、未來數月具備明確催化劑（如5月Google I/O將揭示AI代理策略），以及TPU晶片出貨能見度逐步明朗。

此外，台積電亦在法說會中提及將開放運算晶粒支援英特爾EMIB封裝技術，市場解讀此舉有助於強化高階晶片整合能力，進一步提升聯發科未來2奈米TPU量產規模的想像空間，為AI布局再添助力。

整體而言，聯發科此波強漲不僅來自題材推升，也反映資金面與基本面同步轉強。在台積電創高帶動權值股氣勢之際，市場資金正逐步從製造端延伸至設計端，「AI雙主軸」格局隱然成形，聯發科能否延續漲勢，將成為觀察台股資金輪動與結構變化的關鍵指標之一。