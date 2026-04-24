快訊

捷運萬大線傳工安意外！2工人遭掉落鐵管砸傷送醫

柯文哲被爆深夜現身新光醫院「電人」？ 院方回應了

台女遊客日旅館午睡！男房務按門鈴闖入「她躺床同意打掃」網驚呼母湯

聽新聞
0:00 / 0:00

權值三雄4月來誰最猛？聯發科飆60%暫居王位 關鍵動能曝光

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
圖為聯發科新竹總部。圖／聯發科提供
圖為聯發科新竹總部。圖／聯發科提供

中東局勢未明、油價飆升干擾市場情緒，美股昨夜僅費半指數收高，但延長停火消息帶動風險偏好回溫。台股24日開盤反彈逾百點，在台積電（2330）、聯發科（2454）與台達電（2308）領軍下，盤中一度大漲1200餘點，指數衝上38916.85點，離歷史最高僅約5點之遙，權值股再度扮演撐盤主力。

除了台積電之外，盤面焦點集中於聯發科強勢表現。聯發科今日以2,340元開高後迅速攻上漲停2,435元，續創歷史新天價。若以漲停價計算，4月以來累積漲幅已達60.4%，不僅明顯領先同樣創高的台積電，更超越台達電，暫居「權值三雄」漲幅之冠。

籌碼面同步偏多，顯示此波上漲具備資金支撐。本周以來三大法人合計買超9,499張，其中外資買超4,454張、投信買超4,346張、自營商買超699張；若將時間拉長至4月至23日止，三大法人累計買超達16,545張，且全面站在買方。

進一步觀察基本面與題材面，外資最新報告也成為推升股價的重要催化。隨Google於Cloud Next發表新一代TPU v8並導入AI Hypercompute架構，聯發科在AI ASIC領域的能見度顯著提升。供應鏈亦傳出，其3奈米TPU晶片有望切入AI訓練應用，市場預期將帶動中長期成長動能。

此背景下，外資同步上修評價，將聯發科目標價由1,988元調升至2,588元，並維持加碼評等，甚至將首選標的由台積電轉向聯發科。主要考量包括：現階段評價尚未完全反映成長潛力、未來數月具備明確催化劑（如5月Google I/O將揭示AI代理策略），以及TPU晶片出貨能見度逐步明朗。

此外，台積電亦在法說會中提及將開放運算晶粒支援英特爾EMIB封裝技術，市場解讀此舉有助於強化高階晶片整合能力，進一步提升聯發科未來2奈米TPU量產規模的想像空間，為AI布局再添助力。

整體而言，聯發科此波強漲不僅來自題材推升，也反映資金面與基本面同步轉強。在台積電創高帶動權值股氣勢之際，市場資金正逐步從製造端延伸至設計端，「AI雙主軸」格局隱然成形，聯發科能否延續漲勢，將成為觀察台股資金輪動與結構變化的關鍵指標之一。

美股 台達電 中東 聯發科

延伸閱讀

股價超車台積電！聯發科1430一路飆上2295 專家提醒：提前反映利多

台積電、聯發科喊衝！台股開高強彈逾750點、直搗38500關

台股狂震1,757點、量爆1.4兆！三大法人僅賣212億元 最大賣壓是誰？

台股大怒神！千金股21漲停瞬崩9跌停 台積電強撐、印能科技逆飆

相關新聞

拉大出小? 櫃買指數翻黑 上市櫃下跌家數超過1,300家

台股24日重啟漲勢，一度衝至38,916.85點，大漲1,202.7點，台積電（2330）最高攻至2,180元，再創歷史新高，但隨後賣壓出籠，加權指數漲點也縮小至約700點，櫃買指數更開高後一路下滑，早盤近10點半指數翻黑，盤中一度下跌近1%。統計上市櫃下跌家數超過1,300家。

台積電股價再創新天價 市值飆破55.7兆元新紀錄

晶圓代工龍頭台積電（2330）持續受惠CPO與AI多元應用成長，今日盤中股價再創新天價，最高來到2,180元，挹注台股市值同飆破55.7兆元，雙雙改寫新紀錄。台積電先進製程藍圖穩健且為客戶群可預測以及長期合作，法人看好，台積電掌握領先者紅利，隨著相關先進製程與封裝技術推進，持續穩固市占率與獲利成長表現，並預期台積電現金流充沛最快下次董事會討論後續季配息可望再拉升，惟實際情況待公司公布而定。

成交爆天量之後 台股今日早盤追歷史最高 台積電一度大漲100元創高

經過昨（23）日巨幅震盪，台股今日開高走高，上午10時指數一度挺進3萬8916點，直逼昨天創下的盤中最高點3萬8921點，大盤指數上漲千點，台積電表現更是強勁，開高走高並創新高，最高來到2180元，大漲100元。

台積電、聯發科喊衝！台股開高強彈逾750點、直搗38500關

中東局勢仍藏變數，布蘭特原油飆破105美元，美股四大指數昨夜僅費半指數逆勢收高1.71%；輝達、美光雙雙回檔逾1%，台積電ADR亦跌1.23%。不過，盤後川普宣布以黎停火延長三周。台股24日開盤反彈148.5點，指數來到37862.65點，並在台積電、聯發科、台達電領攻之下，大盤漲點一度放大至近800點、觸及38511.13點。

台股4月飆漲逾7,100點 還有re-rating空間？

台股來勢洶洶，24日持續挑戰39,000點大關；截至上午11點半，盤中最高達38,916點、單日漲逾千點，本月以來最高飆漲7,193點；台指期則早已上衝至最高39,077點，持續領先現貨市場；台積電盤中最高2,180再刷歷史天價，千金股的雙鴻、聯發科、金像電紛紛漲停，最為強勢。

台積電股價衝上2180元新天價 市值逾56兆元

台股24日開高走高，一度衝達38,916.85點，上漲1,202.7點， 為盤中歷史第六大漲點，權王台積電（2330）領軍大盤指數上衝，股價開高走高，一度衝達2,180元，寫歷史新高，上漲100元，為歷史盤中第二高上漲金額，市值飆達56.53兆元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。