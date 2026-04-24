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半導體產業領軍 投資帶動成長助推日股漲勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富蘭克林坦伯頓日本基金績效表現(資料來源︰理柏資訊)
富蘭克林坦伯頓日本基金績效表現(資料來源︰理柏資訊)

美伊雙方正努力重回談判桌進行協商，雖然後續發展仍具高度不確定性，但市場似有淡化中東地緣緊張情勢利空跡象，尤其半導體、AI概念股強勢吸金重回市場主流，美國費城半導體指數連16個交易日上漲創史上最長連漲紀錄(截至4/22)，也同步帶動美股，乃至台韓股、日股皆有創新高價位表現。

富蘭克林證券投顧分析，以日本市場而言，由於日經225指數在AI題材股的權重顯著高於東證指數，在相關題材股漲勢推動下，日經225指數率先突破二月底高點再創歷史新高，東證指數漲幅則相對落後。實際上，日本政府也積極強化該國在半導體領域的影響力，目的在強化經濟韌性，這類投資不僅為正在進行中的多年期投資循環提供額外助力，也有助提升日本長期成長潛力，對企業獲利前景具備短、中、長期的正面影響。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松表示，日本半導體領域具眾多投資機會，例如半導體製程中使用的CMP化學機械研磨設備市場，日本就有全球市佔排名第二的荏原製作所，除半導體相關業務所具備的結構性成長機會之外，其近期公布為優化資產負債表結構的中期經營計畫，更進一步顯示市場仍低估該公司透過企業改革所能創造的股東價值。

邱正松進一步表示，日本半導體產業的政策重心屬於更廣泛的「投資帶動成長」政策架構，相關投資效益預期將外溢至內需領域，例如新建產能與基礎設施需求，將有利於電機工程公司，而龐大的融資需求，則有利於銀行產業。隨著日本經濟逐步正常化，日本大型銀行可望實現多年期的每股盈餘成長與股東權益報酬率改善，此外，部分大型銀行亦積極將股東價值創造列為優先事項，包括逐步處分龐大的交叉持股部位、執行庫藏股買回以及提高股利配發。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理團隊投資策略核心在於透過精選持股，為投資人創造長期報酬的複利成長。雖然團隊對金融市場具備高度敏感度，但真正驅動選股決策的是以「企業經營者」角度出發，深入理解所投資企業本身及其所處的產業與營運環境，這來自於與企業經營者的持續對話了解其所面臨的短期與長期關鍵議題，這些交流所帶來的獨特洞察，使團隊能從實際經營者的角度觀察實體經濟與企業狀況，而這些觀點往往並未充分反映在金融市場的定價之中，因此存在價格錯置的投資機會。

富蘭克林坦伯頓日本基金投資組合具備持續累積長期報酬的良好基礎，現階段配置偏重受惠日本國內經濟正常化的企業，如銀行、觀光、工程服務相關企業，對於海外營收比重高的公司則採取高度選擇性，多集中於具結構性成長的終端市場，如半導體、電力基礎建設，以及航太與國防產業，且許多公司同時具備市占率提升與企業改革題材。

日本 中東 日經

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