拉大出小? 櫃買指數翻黑 上市櫃下跌家數超過1,300家

台股24日重啟漲勢，一度衝至38,916.85點，大漲1,202.7點，台積電（2330）最高攻至2,180元，再創歷史新高，但隨後賣壓出籠，加權指數漲點也縮小至約700點，櫃買指數更開高後一路下滑，早盤近10點半指數翻黑，盤中一度下跌近1%。統計上市櫃下跌家數超過1,300家。

台積電今扮演多頭要角，一度大漲超過4%，最高來到2,180元，帶動大盤指數大漲；聯發科（2454）也再創新高，盤中最高衝到漲停價2,435元，儘管漲停打開，仍強漲近8%。PCB族群也走勢強勁，南電（8046）盤中漲停至874元，再刷歷史新高，金像電（2368）、景碩（3189）盤中都大漲逾8%；CCL龍頭台光電（2383）則創高，一度漲至4,485元，強漲逾7%。

櫃買指數早盤雖然也大漲至391.09點，但隨即一路下滑翻黑，未能收復五日線。統計上市櫃跌多漲少，總下跌家數超過1,300家，跌停家數約20家。

今日表現弱勢的族群有矽光子、低軌衛星、被動元件。