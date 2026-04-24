台積電股價再創新天價 市值飆破55.7兆元新紀錄

晶圓代工龍頭台積電（2330）持續受惠CPO與AI多元應用成長，今日盤中股價再創新天價，最高來到2,180元，挹注台股市值同飆破55.7兆元，雙雙改寫新紀錄。台積電先進製程藍圖穩健且為客戶群可預測以及長期合作，法人看好，台積電掌握領先者紅利，隨著相關先進製程與封裝技術推進，持續穩固市占率與獲利成長表現，並預期台積電現金流充沛最快下次董事會討論後續季配息可望再拉升，惟實際情況待公司公布而定。

晶圓代工廠台積電23日宣布，美國時間22日舉辦北美技術論壇，以「領先矽技術拓展人工智慧」為主題，並預告新推出A13製程技術，以滿足客戶對下一代人工智慧（AI）、高效能運算及行動應用的運算需求，預計2029年生產，同時預告A12製程技術，採用台積電超級電軌技術，為人工智慧及高效能運算應用提供背面供電，預計2029年生產。

依據新聞稿，台積電董事長暨總裁魏哲家表示，台積電的客戶總是著眼於未來的創新，期待台積電能持續提供可靠的新技術，例如A13製程技術，且這些技術在客戶具前瞻性的新設計有需要時，能及時就緒並投入量產。

魏哲家說，台積電的先進製程技術在密度、效能和功耗效率方面引領業界，仍持續尋找方法進行優化，以更好地支援客戶的未來產品，並作為客戶最可靠的技術夥伴，確保客戶得以成功。

台積電指出，A13製程技術是北美技術論壇中發表的技術創新重點之一，相較於A14製程技術，A13節省了6%的面積，設計規則也與A14完全相容，讓客戶能夠迅速將設計升級至台積電最新的奈米片電晶體技術。此外，A13透過設計與技術協同優化，提供額外的功耗效率及效能提升，預計2029年生產。

台積電並持續推進2奈米平台推出N2U技術，採用設計與技術協同優化，速度較N2P提升3%至4%，或功耗降低8%至10%，邏輯密度提升2%至3%。N2U技術支援人工智慧、高效能運算及行動應用，預計2028年開始生產。

至於先進封裝及3D矽堆疊方面，台積電正在生產5.5倍光罩尺寸的CoWoS，並規劃更大尺寸的14倍光罩尺寸的CoWoS，能夠整合約10個大型運算晶粒和20個高頻寬記憶體（HBM）堆疊，預計2028年開始生產。台積電預計2029年推出大於14倍光罩尺寸的CoWoS以及40倍光罩尺寸SoW-X系統級晶圓技術。

台積電也在先進技術平台推出系統整合晶片（SoIC）3D晶片堆疊技術，A14對A14的SoIC技術預計2029年生產，晶粒對晶粒輸出輸入（I/O）密度是2奈米對2奈米SoIC的1.8倍，支援更高的數據傳輸頻寬。

台積電並指出，緊湊型通用光子引擎（COUPE）將達成關鍵里程碑，採用COUPE在載板上（COUPE on substrate）的真正共同封裝光學（CPO）解決方案預計2026年開始生產。相較於電路板上的可插拔解決方案，可提供2倍的功耗效率並減少延遲90%。已應用於200Gbps微環調變器（MRM），成為資料中心機架之間傳輸數據的方案。