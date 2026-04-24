CCL股喜迎「新千金」台燿！ PCB族群、載板廠股價同步衝高

PCB族群受惠AI商機帶動高階材料與高階板需求，加上近期海外PCB廠勝宏科技A+H港股掛牌吸引目光也帶動比價行情，今日銅箔基板（CCL）股喜迎新千金台燿（6274）早盤最高來到1005元，同時台廠PCB族群伺服板龍頭廠金像電（2368）與載板廠欣興（3037）、臻鼎（4958）、景碩（3189），以及南電（8046）股價同步衝新高，至於HDI龍頭華通（2313）基本面無虞但因籌碼凌亂與Space X遞件申請IPO（首次公開發行）提及產業風險雜音而陷入修正一度跌逾6%來到207元。

印刷電路板族群受惠人工智慧（AI）商機先前公布3月營收已紛紛創高，印刷電路板族群業績穩健，載板廠與銅箔基板CCL廠商股價持續掀比價行情，先前金像電已重返千元俱樂部，金像電今年首季營收為 193.42 億元，較去年同期增加 61.8%，反應訂單大幅成長。由於金像電因應客戶群的需求大幅成長，公司正積極多管齊下海內外擴廠以滿足客戶需求，隨著產能陸續開出，下半年台灣產能可較去年增加50%，泰國產能開出後更可望年增更達5~6倍，稼動率持續滿載，全年營運有望逐季成長，再創新高。

PCB關鍵材料CCL方面，由於高階產能供不應求與上游原料上揚，報價同步上升，導致板廠也需要反應成本和客戶溝通轉嫁。

業界先前已流傳南亞電子材料部門發布銅箔基板等材料3月16日漲價15%的客戶通知信，對該議題，銅箔基板CCL業界指出，由於生產成本上升與供不應求高階品3月初已陸續和客戶群溝通續漲，預期今年各指標業者將持續反應需求調高報價至下半年。

事實上，高階CCL供應商包含台光電（2383）、台燿、聯茂（6213）皆已陸續和客戶們溝通漲價，騰輝（6672）也跟進在高階產品報價調整。台燿、聯茂今年高階產品出貨也可望提升，外資看好台燿高階CCL材料出貨占比與市占率可望提升。聯茂也積極開拓高階材料應用成長，聯茂先前也提到，在低軌衛星應用材料已有新訂單斬獲，營運可望逐季升溫到第3季，也會逐季漲價，反應原物料吃緊與需求強勁。