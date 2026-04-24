台股火力全開！台積電領軍衝高、聯發科攻漲停 外資目標價再成多頭想像

美股四大指數前一交易日僅費半收漲，但台股早盤未受美股多數收黑影響，資金反而強勢回流大型電子權值股，加權指數早盤一度大漲逾1,200點，最高來到38,916點，盤面由台積電（2330）、聯發科（2454）與日月光投控（3711）等半導體指標股領軍，帶動多頭氣勢全面升溫。

台積電早盤開高走高，盤中最高來到2,180元，暫報2,165元，上漲85元、漲幅4.09%，成交金額逾452億元，成為撐起指數的最關鍵權值股。台積電法說會後，外資圈已掀起新一波目標價上修潮，摩根士丹利將台積電目標價調高至2,588元，高盛證券目標價則上看2,750元，主要看好AI需求強勁、全年營收成長展望上修，以及毛利率表現優於預期。

IC設計龍頭聯發科則成為今日盤面最強焦點，早盤直接亮燈漲停，股價來到2,435元，上漲220元、漲幅9.93%，成交金額逾274億元。聯發科近期在AI ASIC與TPU題材帶動下，市場重新評價效應升溫，美系外資最新報告將其列為投資首選，並把目標價由1,988元上修至2,588元，主因看好3奈米與2奈米TPU量產能見度提高，後續AI ASIC業務成長空間仍大。

值得注意的是，聯發科此波外資評價並非單一券商看多。高盛先前也將聯發科目標價調升至2,454元，並重申買進評等，主因看好AI ASIC業務將帶動營收與獲利結構改善；高盛並預估聯發科2027年營收年增率可達60%，營業利益率也有機會明顯優於2026年。隨著股價今日已逼近部分外資目標價，市場也開始期待，若AI ASIC訂單能見度進一步提升，不排除外資目標價仍有再上修空間。

封測龍頭日月光投控同步走強，暫報483元，上漲18.5元、漲幅3.98%，盤中最高一度達496元。隨AI、高效能運算與先進封裝需求延續，封測族群近期也受資金關注，日月光投控今日跟隨台積電、聯發科走揚，反映市場對半導體上游晶圓代工、IC設計到後段封測鏈的資金輪動仍未降溫。