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台積電、聯發科喊衝！台股開高強彈逾750點、直搗38500關

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台積電、聯發科喊衝！台股開高強彈逾750點、直搗38500關

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

中東局勢仍藏變數，布蘭特原油飆破105美元，美股四大指數昨夜僅費半指數逆勢收高1.71%；輝達、美光雙雙回檔逾1%，台積電ADR亦跌1.23%。不過，盤後川普宣布以黎停火延長三周。台股24日開盤反彈148.5點，指數來到37862.65點，並在台積電、聯發科、台達電領攻之下，大盤漲點一度放大至近800點、觸及38511.13點。

五大權值股聯袂開高。台積電開高30元、報2,110元，並續漲至2,125元；台達電開2,005元、鴻海開227元、聯發科開2,340元、並直逼漲停；日月光投控開467.5元。股王信驊重返16,000元關卡之上、股后穎崴也上漲逾2%。

盤面類股電子零組件、半導體、機電、電腦設備及周邊等漲幅居前，居家生活、橡膠、電器電纜、鋼鐵、運動休閒等走勢相對疲弱。主動統一台股增長(00981A)、中信數據及電力(009819)、聯電交投相對熱絡。

回顧台股23日表現，大盤震盪高達1,757點，終場跌164.32點、跌幅0.43%，收37,714.15點，成交值噴出1.4兆元。三大法人反手賣超205.89億元，其中自營商賣超191.9億元最多，外資賣超27.55億元，投信則買超13.56億元。

法人指出，台股周四爆出1.4兆天量，收長上影黑K，雖仍穩守5日線，但高檔賣壓浮現。RSI轉弱、MACD紅柱收斂，短線轉折訊號升溫；5日線成多空關鍵，守穩仍有望震盪盤堅，若失守，整理壓力恐加劇。

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台積條款…基金持股上限放寬 可望打開加碼空間

金管會今（24）日起放寬台股基金、主動式ETF（指數股票型基金）投資台積電持股上限，由10%提高到25%，以解決台積電市值過高、基金配置受限問題。新制上路後，可望打開基金加碼空間，帶動權王新一波買盤，推升台股指數。

台股狂震1,757點 歷來首見！上市櫃爆1.8兆元新天量

台股昨（23）日驚天大震，出現創新高後跳水的戲劇性走勢，早盤大漲逾千點創38,921點盤中新高後，旋即賣壓湧現下殺，高低差達1,757點，台股史上首見；所幸國家隊進場阻跌，加上散戶積極承接，終場跌164點收37,714點，成交值爆出1.46兆元歷史天量。

台股多頭續航 要看兩大指標

台股昨（23）日開盤不久即創歷史新高，隨後下殺1,757點，爆出歷史天量1.46兆元，帶大量留上影線及下影線。法人指出，台股中長線多頭走勢不變，短線看兩大指標，一是必須守住5日均線、約在37,392點，若失守，恐再看看10日線及月線支撐，修正幅度將擴大。

就市論勢／產業龍頭 抗震指標

美伊之間持續進行的和談仍有變數，但市場多認為將朝正面發展，股市等風險性資產震盪走高。即使從價值面看，台股已不算便宜，去年以來部分個股甚至上漲數倍，但目前並未見到實質利空。

法人、公股敲進股 聚光

台股昨（23）日大洗三溫暖，早盤上漲逾千點後風雲變色，由紅翻黑，終場跌164點，收37,714點，其中三大法人聯手八大公股行庫敲進的緯穎（6669）、聯電、順德等有望成為震盪中的明燈。

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