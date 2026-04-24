台積電、聯發科喊衝！台股開高強彈逾750點、直搗38500關

中東局勢仍藏變數，布蘭特原油飆破105美元，美股四大指數昨夜僅費半指數逆勢收高1.71%；輝達、美光雙雙回檔逾1%，台積電ADR亦跌1.23%。不過，盤後川普宣布以黎停火延長三周。台股24日開盤反彈148.5點，指數來到37862.65點，並在台積電、聯發科、台達電領攻之下，大盤漲點一度放大至近800點、觸及38511.13點。

五大權值股聯袂開高。台積電開高30元、報2,110元，並續漲至2,125元；台達電開2,005元、鴻海開227元、聯發科開2,340元、並直逼漲停；日月光投控開467.5元。股王信驊重返16,000元關卡之上、股后穎崴也上漲逾2%。

盤面類股電子零組件、半導體、機電、電腦設備及周邊等漲幅居前，居家生活、橡膠、電器電纜、鋼鐵、運動休閒等走勢相對疲弱。主動統一台股增長(00981A)、中信數據及電力(009819)、聯電交投相對熱絡。

回顧台股23日表現，大盤震盪高達1,757點，終場跌164.32點、跌幅0.43%，收37,714.15點，成交值噴出1.4兆元。三大法人反手賣超205.89億元，其中自營商賣超191.9億元最多，外資賣超27.55億元，投信則買超13.56億元。

法人指出，台股周四爆出1.4兆天量，收長上影黑K，雖仍穩守5日線，但高檔賣壓浮現。RSI轉弱、MACD紅柱收斂，短線轉折訊號升溫；5日線成多空關鍵，守穩仍有望震盪盤堅，若失守，整理壓力恐加劇。