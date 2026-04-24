爆量震盪…台股大漲再急殺 國家隊進場

台股昨天驚天大震盪，出現指數創高後殺低的戲劇性走勢，早盤大漲逾千點創三萬八九二一點盤中新高後，旋即跳水，盤中震盪一七五七點，為史上首見；所幸國家隊進場阻跌，加上散戶積極承接，終場下跌一六四點收三萬七七一四點，成交值爆出一點四六兆元歷史天量。若合計上市櫃市場，成交值更高達一點八兆餘元。

台積電ＡＤＲ周三大漲，激勵台股昨開高，開盤約半個小時大漲一○四三點，衝高至三萬八九二一點，隨後賣壓大量噴出，指數急墜，最低跌至三萬七一六四點、大跌七一四點。儘管盤中殺聲隆隆，但八大公股券商進場買超六十八點七億元，加上散戶進場，逢低大撿台積電、聯發科、鴻海等權值股，以及主動式台股ＥＴＦ買盤，指數一度翻紅，但終場仍以下跌作收。

盤面上，台積電盤中創新高二一三五元，收盤二○八○元、漲卅元，為昨天支撐大盤的支柱。台積電表現相對強勢，但最近強勢的千金股氣勢轉弱，收盤時掉到四十五檔，比前一交易日少兩檔。

台股暴漲暴跌，成交金額一點四六兆元創新高，比前一交易日激增逾五成。台股昨從大漲一○四三點到急跌七一四點，中間差距高達一七五七點，創下史上最大的高低點落差，振幅則為百分之四點六。史上最大振幅出現在一九九一年一月十七日，高低落差達到百分之十一點一。

富邦投顧董事長陳奕光指出，台股開高殺低大幅震盪有五大原因，當指數衝上三萬八千點時，技術面有向下修正的壓力；前一日的期貨未平倉空單來到四萬兩千多口，顯示市場看空情緒已充分累積；融資餘額從年初的三四三四億元增加至四千三百多億元，市場槓桿過高，暗藏回檔壓力；早盤預估成交量極高，引發市場對擁擠交易的擔憂，先跑再說；中東戰爭的利空消息也對台股造成壓力。

台股挾天量收黑，讓投資人擔心是轉空的訊號。不過，統計顯示，台股史上成交金額超過一兆元的天數剛好十天，全部集中在今年二月廿五日之後。法人指出，台股受惠於ＡＩ行情，中長線持續看多，在多頭走勢時成交量放大並不意外，雖然短期成交金額急速放大有過熱的跡象，但不代表一定是形成頭部。

展望後市，綜合第一金投顧董事長黃詣庭、統一投顧董事長黎方國看法，台股四月以來急漲，融資急速增加，籌碼凌亂，且與月線乖離率過高，在高檔時換手並不意外。就中長期來看，台股基本面仍強，以ＡＩ族群為主的企業獲利上修，有利台股在籌碼沉澱後繼續上攻。美國重量級科技股下周起將陸續公布財報及展望，可做為觀察重點。