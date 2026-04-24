台股多頭續航 要看兩大指標

台股昨（23）日開盤不久即創歷史新高，隨後下殺1,757點，爆出歷史天量1.46兆元，帶大量留上影線及下影線。法人指出，台股中長線多頭走勢不變，短線看兩大指標，一是必須守住5日均線、約在37,392點，若失守，恐再看看10日線及月線支撐，修正幅度將擴大。

台股挾天量收黑，投資人擔心是轉空訊號。不過統計顯示，台股史上成交金額超過1兆元的天數剛好十天，全部集中在今年2月25日之後。法人指出，台股受惠AI行情，中長線持續看多，在多頭走勢時成交量放大並不意外，雖然短期成交金額急速放大有過熱跡象，但不代表一定是形成頭部。

展望後市，綜合第一金投顧董事長黃詣庭、統一投顧董事長黎方國看法，台股4月以來急漲，融資急速增加，籌碼凌亂，且與月線乖離率過高，高檔換手並不意外。就中長期來看，台股基本面仍強，以AI族群為主的企業獲利上修，有利台股在籌碼沉澱後繼續上攻。美國重量級科技股下周起將陸續公布財報及展望，可做為觀察重點。