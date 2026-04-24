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台股狂震1,757點 歷來首見！上市櫃爆1.8兆元新天量

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股23日驚天大震，出現創新高後跳水的戲劇性走勢。 聯合報系資料照
台股23日驚天大震，出現創新高後跳水的戲劇性走勢。 聯合報系資料照

台股昨（23）日驚天大震，出現創新高後跳水的戲劇性走勢，早盤大漲逾千點創38,921點盤中新高後，旋即賣壓湧現下殺，高低差達1,757點，台股史上首見；所幸國家隊進場阻跌，加上散戶積極承接，終場跌164點收37,714點，成交值爆出1.46兆元歷史天量。

櫃買指數也上演大逃殺，早盤攻上404.55點、首見400點之上，便爆出主力、大戶下車潮，最低殺到371.73點，終場跌13.76點收381.32點，成交值為4,274.9億元新高。合計上市櫃成交值達1.88兆元新高。

台股盤面重點與展望
台股盤面重點與展望

台積電（2330）周三ADR大漲，激勵台股昨日開高，開盤約半個小時便大漲1,043點，衝高至38,921點，但隨負面消息接二連三，賣壓噴出，指數急墜，最低跌至37,164點，大跌714點，中間差距高達1,757點，為史上最大高低點落差，振幅4.6%。史上最大振幅出現在1991年1月17日，高低落差達到11.1%。

儘管盤中殺聲隆隆，但也見盤中八大公股券商進場買超68.7億元阻跌，加上散戶逢低大撿台積電、聯發科、鴻海等權值股，以及主動式台股ETF，加權指數一度翻紅，惟終場仍跌164點，收在37,714點。

盤面上，台積電盤中股價創歷史新高2,135元，收盤2,080元，漲30元，為昨日支撐大盤的頂梁柱。櫃買指數盤中一度大跌5%，終場跌幅縮小到3.4%，跌13.76點收381.32點。惟今年以來，櫃買指數仍大漲38%，勝過加權指數的30.2%。

千金股早盤一度閃見49檔，為史上千金股新高紀錄，但收盤時減至45檔，較前一交易日減少新應材、漢唐兩檔，且光聖、昇達科及萬潤跌停；股王信驊早盤一度以16,990元台股新天價，終場卻大跌2.5%。

台股從歷史高點急速下殺，主要有五大原因，一是開盤時便爆大量，市場擔心過熱；二是千金股及櫃買指數率先走跌，中實戶及大戶獲利了結；三是SpaceX IPO案被利空解讀；四是主動式台股ETF換股操作；五是盤中傳出美國總統川普要美國公民撤離伊朗，市場擔憂戰爭將擴大。

聯發科 台積電 國家隊

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台股昨（23）日開盤不久即創歷史新高，隨後下殺1,757點，爆出歷史天量1.46兆元，帶大量留上影線及下影線。法人指出，台股中長線多頭走勢不變，短線看兩大指標，一是必須守住5日均線、約在37,392點，若失守，恐再看看10日線及月線支撐，修正幅度將擴大。

就市論勢／產業龍頭 抗震指標

美伊之間持續進行的和談仍有變數，但市場多認為將朝正面發展，股市等風險性資產震盪走高。即使從價值面看，台股已不算便宜，去年以來部分個股甚至上漲數倍，但目前並未見到實質利空。

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