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台積條款…基金持股上限放寬 可望打開加碼空間

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
金管會今（24）日起放寬台股基金、主動式ETF（指數股票型基金）投資台積電持股上限。 聯合報系資料照
金管會今（24）日起放寬台股基金、主動式ETF（指數股票型基金）投資台積電持股上限。 聯合報系資料照

金管會今（24）日起放寬台股基金、主動式ETF（指數股票型基金）投資台積電（2330）持股上限，由10%提高到25%，以解決台積電市值過高、基金配置受限問題。新制上路後，可望打開基金加碼空間，帶動權王新一波買盤，推升台股指數

依現行規定，台股基金與主動式ETF投資單一個股，限基金淨值10%。但隨台積電市值占比飆升，基金經理人看好卻難以加碼，導致基金績效與台積電漲幅脫鉤，成為影響報酬的關鍵限制。

金管會放寬基金投資單一公司持股
金管會放寬基金投資單一公司持股

今日起單一公司市值占台股逾10%，台股基金和主動式ETF持股比，即可放寬到25%。以目前市況，僅台積電符合條件，市值占比已達44%，成為這次唯一直接受惠標的，也凸顯台股結構高度集中。

這次鬆綁是延續去年5月，允許被動式ETF對台積電持股權重可貼近大盤。如今再放寬台股基金、主動式ETF，等於全面調整台積電持股的天花板，使ETF、共同基金制度趨於一致。

金管會今日發函後即生效，投信業者僅需修約即可調整持股。證期局副局長黃仲豪昨日說，近年科技產業帶動大型權值股市值持續攀升，為提升基金投資彈性，因此推動鬆綁。

尤其一些台股基金定位是高權值股、大型科技股，若持股上限僅10%，將限制經理人操作空間。鬆綁後，可強化配置彈性，有助縮小與大盤及權值股表現的落差。

投信顧公會之前建議比照美國、韓國作法，採投資單一公司以基金淨值25%為限，涵蓋股票與債券，避免過度分散壓抑績效，金管會最終採納。今日起單一公司市值占台股逾10%，台股基金和主動式ETF持股比，即可放寬到25%。

金管會 台積 台股指數

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