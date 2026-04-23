快訊

改這家台廠接手？美超微傳遭甲骨文取消大單 股價盤前重摔逾12%

AI資料中心狂潮！全球記憶體晶片市值排名出爐 台灣4企業入榜

百萬股東小確幸來了 合庫金、彰銀和台企銀全發放「這項紀念品」

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會核准集保公司兩項電子通知服務 第3季上線

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

為推動減碳與降低紙本作業成本，金管會核准集保結算所可再新增兩項主要電子化服務，包含公開發行公司辦理現金增資，以及公開收購公開發行公司有價證券，增加兩項電子通知服務管道可通知股東和應賣人，預計於今年7月底和9月底上線。

證期局副局長黃仲豪表示，集保結算所目前已提供多項電子化服務，此次進一步擴大電子通知範圍，主要是為了推動減碳與降低紙本作業成本。在既有股利發放通知及ETF收益分配通知已可電子化通知之外，另新增兩項業務納入集保結算所建置之「股利事務電子通知平台」（下稱eNotice平台），包括公開發行公司辦理現金增資，以及公開收購公發公司中對股東及應賣人之通知，未來均可採電子方式取代傳統紙本寄送，預計分別於7月底及9月底前上線。

黃仲豪指出，集保結算所長期負責相關作業，已逐步推動多項電子化服務，包括電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）、股務事務e櫃台（eCounter）、股務事務電子通知（eNotice），以及近期推出的股東會紀念品電子化服務（eGift）等。

黃仲豪補充，該平台自2023年6月30日上線以來，截至去年底已累計發送約2,100萬筆電子通知。集保結算所進一步將現金增資股票發放及公開收購通知業務納入eNotice平台服務範圍，除可降低公開發行公司、公開收購人及受委任機構相關通知作業成本，亦可使股東及應賣人快速接收資訊以提升通知效率，後續也將持續鼓勵企業與投資人多加使用電子通知服務。

金管會 減碳 增資

延伸閱讀

王品股東會紀念品開獎！3000元大禮包全數電子化 股東人數再飆高

台泥正式澄清董事會「提前改選」傳聞 強調純屬子虛烏有

金管會鬆綁投資限制 估計近2千億基金活水將加碼台積電

東元、迎廣、敬鵬等11家公司 5月於證交所召開法說會

相關新聞

台積電迎買盤！金管會大開台股基金、主動ETF限制 台股利多

金管會宣布，24日起鬆綁台股基金、主動式ETF（指數股票型基金）投資台積電（2330）持股比率，可從目前限10%、拉升到25%。鬆綁後，將加大台股基金、主動式ETF加碼台積電空間，可望帶動台積電新一波買盤、進而推升台股指數。

這個產業的績優股投資人緊抱不賣 外資解釋原來是這原因

近來印刷電路板（PCB）產業屢屢傳出漲價、缺貨等情事，引發外資圈高度關注。花旗證券觀察到，目前投資人仍傾向續抱部位，絲毫不畏台股高檔巨震，主因等待價格上漲的利多催化劑出現。

戰事干擾台股 3月證券劃撥存款餘額仍居史上第3高

中東戰事干擾，台股3月走勢震盪。不過央行統計，有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，3月雖然跌破4兆元大關，降...

台股資金大洗牌！00981A爆百萬巨量震盪 台積電、鴻海撐盤

台股23日上演劇烈震盪，盤中高低差達1,757點、成交值噴出1.4兆元。在資金大幅換手下，成交量與成交值排行榜出現明顯變化，ETF全面竄起、權值股撐盤，中小型電子股則承壓回檔，盤面資金快速輪動。

台股到底貴不貴？ 摩根：AI獲利動能強、18.6倍估值並不貴

摩根投信23日舉行環球市場洞察暨ETF展望記者會。隨著美伊之間的停戰協議不斷更新，油價近日又開始蠢蠢欲動。不過，有鑑於美國通膨微升已影響到聯準會降息幅度的預期，市場預期投資也終將回歸基本面。

台股爆1.4兆天量等多項紀錄 法人關注美伊戰事發展

台股今天創下多項紀錄，上市、上櫃指數皆創下新高，台指期首度突破39000點，4月以來大盤指數累計上漲逾7000點，在賣壓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。