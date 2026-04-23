金管會核准集保公司兩項電子通知服務 第3季上線

為推動減碳與降低紙本作業成本，金管會核准集保結算所可再新增兩項主要電子化服務，包含公開發行公司辦理現金增資，以及公開收購公開發行公司有價證券，增加兩項電子通知服務管道可通知股東和應賣人，預計於今年7月底和9月底上線。

證期局副局長黃仲豪表示，集保結算所目前已提供多項電子化服務，此次進一步擴大電子通知範圍，主要是為了推動減碳與降低紙本作業成本。在既有股利發放通知及ETF收益分配通知已可電子化通知之外，另新增兩項業務納入集保結算所建置之「股利事務電子通知平台」（下稱eNotice平台），包括公開發行公司辦理現金增資，以及公開收購公發公司中對股東及應賣人之通知，未來均可採電子方式取代傳統紙本寄送，預計分別於7月底及9月底前上線。

黃仲豪指出，集保結算所長期負責相關作業，已逐步推動多項電子化服務，包括電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）、股務事務e櫃台（eCounter）、股務事務電子通知（eNotice），以及近期推出的股東會紀念品電子化服務（eGift）等。

黃仲豪補充，該平台自2023年6月30日上線以來，截至去年底已累計發送約2,100萬筆電子通知。集保結算所進一步將現金增資股票發放及公開收購通知業務納入eNotice平台服務範圍，除可降低公開發行公司、公開收購人及受委任機構相關通知作業成本，亦可使股東及應賣人快速接收資訊以提升通知效率，後續也將持續鼓勵企業與投資人多加使用電子通知服務。