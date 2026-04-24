就市論勢／產業龍頭 抗震指標

盤勢分析

美伊之間持續進行的和談仍有變數，但市場多認為將朝正面發展，股市等風險性資產震盪走高。即使從價值面看，台股已不算便宜，去年以來部分個股甚至上漲數倍，但目前並未見到實質利空。

同時AI需求高速成長，包括晶片先進製程、CoWoS、記憶體、電力、ABF、高階CCL及電路板等仍是供不應求，長期仍有向上空間，但短期漲幅過大且部分個股已用2027年高本益比進行評價，大盤高檔震盪機率增加。

現階段利空除短線評價過高，尚須留意的潛在風險包括美伊戰爭若延長至6月，關鍵資源如氦氣等短缺將影響晶片製造；另外，美國政府開始退回先前徵收的關稅，由於關稅收益可改善美國雙赤字，有助美元走強，一旦雙帳數據因退稅惡化可能使美元轉弱，進而影響台灣企業出口收入。

投資建議

從景氣循環四大階段復甦、成長、榮景及衰退分析，目前全球經濟正處於榮景階段，榮景階段股市多頭格局短則半年、長可延續一至三年。觀察美國那斯達克指數之前榮景時表現，中長期科技股仍有成長可期，但短線漲勢過猛，亦須留意震盪加劇。

此時選股變得更重要，各產業中具有領導地位且擁有實質獲利企業，宛如「絕世美女」的地位無法撼動，將最具投資價值。