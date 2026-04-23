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台股爆1.4兆天量等多項紀錄 法人關注美伊戰事發展

中央社／ 台北23日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今天創下多項紀錄，上市、上櫃指數皆創下新高，台指期首度突破39000點，4月以來大盤指數累計上漲逾7000點，在賣壓出籠下，大盤上下震盪1757.51點，成交值逾新台幣1.4兆元，創下新天量。法人表示，美伊戰事發展將牽動台股後市走向。

台股4月以來在台積電和股王信驊股價強漲推升下，不畏美國與伊朗戰事干擾，呈現驚驚漲走勢，指數屢創新高。

台積電和信驊今天股價延續強勁走勢，同創新天價，台積電盤中攀高至2135元，信驊達到16990元，推升大盤指數衝上38921.95點，創下歷史新高；盤中指數上漲1043.48點，為史上第8大盤中漲點。

台指期今天早盤攀高至39087點，同創歷史新高。櫃買市場指數盤中首度突破400點關卡，達到404.55點。

據統計，台積電4月以來累計最高上漲375元，漲幅21.3%；信驊4月以來累計最高上漲6290元，漲幅高達58.78%。台股指數4月以來至今天高點累計上漲7198.96點，漲幅達22.69%；櫃買市場指數4月來累計上漲96.82點，漲幅達31.46%。

市場多頭氣氛火熱，穎崴於4月17日股價也登上10000元大關，台股邁入「雙萬金」時代，台股千金股陣容達到49千金的空前規模。興櫃也出現多檔單日股價飆漲5成、甚至啟動熔斷機制的熱況。

今天在短線衝高引發獲利回吐賣壓出籠下，大盤與櫃買市場指數震盪翻黑，其中，大盤指數上下震盪高達1757.51點，終場收在37714.15點，下跌164.32點；櫃買市場指數收在381.32點，下跌13.76點，跌幅達3.48%。

台股集中市場與櫃買市場今天也同步創下新天量，其中，大盤成交值新台幣1兆4014億元，櫃買市場成交值4105億元，合計達1兆8119億元。

資深分析師王兆立表示，台股短線有過熱現象，盤中出現無差別殺盤；不過，隨著賣壓逐步去化，大盤有機會進入箱型整理。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉說，近期台股走勢似乎不受美伊戰事紛擾影響；不過，投資人仍應關注美伊戰事後續發展及對台股後市走向的影響。

此外，美國聯邦準備理事會（FED）對美伊戰爭影響通膨和經濟的看法，以及雲端服務供應商（CSP）財報表現與營運展望，也是市場後續關注重點。

美國 台積電 台股

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